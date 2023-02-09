«Оказывается, нельзя их кормить»: Боец Махачев высказался о скандале с квокками

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Ислам Махачев и его команда не были проинформированы о том, что квокк - животных из семейства кенгуровых, которым в Австралии присвоен статус уязвимого вида, - нельзя кормить. Об этом Махачев заявил в четверг на пресс-конференции.

11 февраля в австралийском Перте Махачеву предстоит провести титульный поединок против чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски. 8 февраля австралийское издание Perth Now сообщило, что Махачев и один из членов его команды могут быть обвинены в нарушении законов страны, так как покормили квокк на острове Роттнест. По данным источника, видео с возможным правонарушением было опубликовано Махачевым в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Позднее видео было удалено.

Видео дня

"Мы поехали здесь на остров, забыл его название, там вообще много их, - сказал Махачев на пресс-конференции. - Они кушают то, что там на земле лежит, - траву, листья. То, что есть на видео, там я просто поднял листочек с земли и покормил одну. Мне никто не сказал, что этого делать нельзя".



"Оказывается, нельзя их кормить. И потом из команды кто-то орешки им дал или что-то такое. По поводу полиции - мы только утром проснулись и это прочитали. Пока никто не звонил", - добавил боец.

Махачеву 31 год, на его счету 23 победы и 1 поражение, которое он потерпел в 2015 году. 22 октября Махачев стал чемпионом UFC, победив бразильца Чарльза Оливейру.

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рискует оказаться в австралийской тюрьме за кормление карликовых кенгуру — квокк. Об этом сообщает PerthNow.

Фото: Скриншот

Видео, как российский боец подкармливает квокк, появилось на официальном YouTube-канале UFC.

Как отмечает источник, людям запрещено кормить квокк, так как человеческая пища может вызвать у них проблемы со здоровьем. Также с маленькими сумчатыми зверьками нельзя вступать в физический контакт. По законам Австралии, несоблюдение правил карается уголовным преследованием и штрафом до 7,5 тысяч долларов.

Австралиец Александр Волкановски поделился ожиданиями от боя с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 284.

В субботу 11 февраля в австралийском Перте 31 летний Махачев (23 победы, 1 поражение в ММА) проведет первую защиту пояса в легком весе. Для этого боя чемпион в полулегком весе Волкановски перейдет в легкую весовую категорию: из 65,8 кг в 70,3 кг.

— Я буду драться с Махачевым за каждый миллиметр все 25 минут. Посмотрим, получится ли у него провести тейкдаун. И если сможет, посмотрим, сумеет ли он меня удержать. И посмотрим, как долго он будет пытаться всё это делать. Что касается меня, я гарантирую, что буду сражаться все 25 минут, это сто процентов.



Бой против Макгрегора? Это интересно. Я хорошо на это смотрю, ведь я планирую забрать чемпионский пояс в легком весе и посмотреть, что происходит в этом дивизионе. Есть много потенциально хороших соперников, но, безусловно, я должен беспокоиться о предстоящем бое, — сказал Волкановски на пресс конференции, видео которой опубликовала пресс служба UFC.

Боец UFC австралиец Алекс Волкановски прокомментировал слова Ислама Махачева о низком ажиотаже вокруг их поединка. По словам Волкановски, в Австралии все взбудоражены этим событием.

«Шумихи около боя с Махачевым достаточно. Вы знаете, некоторые говорят, что это не так, но я не согласен. Мы находимся в Австралии, и мы даём о себе знать. Я знаю, это большое событие. Не знаю, что происходит в Дагестане, но мы здесь в Австралии все взбудоражены», – приводит слова Волкановски ESPN.

Ранее российский боец Ислам Махачев заявил, что руководство UFC делает слишком мало для достойной раскрутки их поединка с Алексом Волкановски.

Российский боец Зубайра Тухугов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ» заявил, что австралийский боец Александр Волкановски является удобным оппонентом для Ислама Махачева.

— Честно, для Ислама опасности я не вижу. Он, как обычно, очень дисциплинировано подходит к бою, в каждом поединке лучше и лучше себя показывает. Для Ислама очень удобный соперник, рост всё равно влияет в бою. Волкановски очень маленький для Ислама, — сказал Тухугов.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос о том, является ли его бой с Алексом Волкановски величайшим в истории UFC.

«Со спортивной точки зрения, с точки зрения бойцовских навыков, я думаю, да. Ведь не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером. Это же не просто так — кто-то пришёл слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как всё у него сопоставляется — стойка, ударка, борьба, грэпплинг. И уже на основе этого составляют рейтинги», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о том, что он постоянно поддерживает контакт с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Ну вот смотри, я утро проснулся, зашёл в группу, где я, Зума и Хабиб. Зуба пишет свой вес, и Хабиб ему отвечает. «Мне кажется, у тебя большой вес». И Зуба ему сразу отвечает: «У меня с Исламом одинаковый вес». Но Хабиб знает, что у Зубайры, несмотря на то, что он перешёл на одну категорию выше, в конце бывают проблемы с весом. Каждое утро мы встаём, он с одним и тем же вопросом: «Э, какой вес? Что сделали, как вчера потренировались, с кем спарринговался?». Мы постоянно на связи», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о своём отношении к тому, что президент UFC Дана Уайт забыл во время пресс-конференции его имя.

«Да не то чтобы он забыл. Даже Даниэль Кормье не может до сих пор правильно мою фамилию произнести. Перед интервью постоянно уточняет, правильно ли он её произносит. Для них наши фамилии, буквы типа ш и ч очень сложно произносить. Поэтому они делают ошибки, забывают. В этом нет ничего такого», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву в преддверии титульного боя с Алексом Волкановски на турнире UFC 284.