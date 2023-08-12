Герой ринга: 70 лет рестлеру Халку Хогану

Терри Юджин Боллеа, именно так по-настоящему зовут Халка, родился в обычной семье в городке Огасте, Джорджия. В детстве Хоган увлекался бейсболом и был на карандаше у скаутов из профессиональных клубов, но получил серьезную травму, после чего юноше пришлось отказаться от этого вида спорта.

После школы Халк поступил в Университет Южной Флориды, но вскоре забросил учебу из-за музыки. Его группа под названием Ruckus давала концерты в районе залива Тампа и пользовалась определенной популярностью среди слушателей. Помимо репетиций, Хоган активно занимался в спортзале и сумел достичь внушительной физической формы. При этом парень совсем не думал о рестлинге, хоть и был фанатом этого вида спорта с самого детства.

Все изменилось, когда в одном из баров, где выступали Ruckus, к нему подошли братья Джек и Джеральд Бриско, которые были поражены бицепсами Халка. Именно они подтолкнули Хогана впервые выйти на ринг.

Свое прозвище будущий звезда американского рестлинга получил в Мемфисе на местном ток-шоу, где он сидел рядом с Лу Ферриньо, звездой телесериала The Incredible Hulk. Ведущий заметил, что Хоган с ростом 201 см и весом 133 кг фактически переплюнул Халка.

Вторую часть псевдонима Боллеа навязал промоутер Винсент Макмэну, который дал ему ирландскую фамилию Хоган.

За свою долгую карьеру Халк Хоган завоевал такое множество титулов и наград, что их сложно даже перечислить на одной странице. Отметим лишь, что он 6 раз становился Чемпионом мира WCW в тяжелом весе и 6 раз был лучшим в промоушен World Wrestling Entertainment.

Добившись популярности на ринге, Халк Хоган стал востребован и в кино. Он принял участие в таких культовых фильмах и сериалах, как «Рокки 3» (1982), «Гремлины 2» (1990), «Коммандо из пригорода» (1991), «Мистер няня» (1993), «Спасатели Малибу» и «Команда «А»» (в 1985 и 1986), «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и создал собственный сериал «Гром в раю» (1994).