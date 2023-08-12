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Герой ринга: 70 лет рестлеру Халку Хогану

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Халк Хоган на ринге 1989 год 
© legion-media.ru
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Халк Хоган в фильме "Без правил", 1989 год 
© globallookpress.com
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Халк Хоган в фильме "Коммандо из пригорода", 1991 год 
© globallookpress.com
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Халк Хоган с легендой профессионального бокса Мухаммедом Али, 1994 год 
© ТАСС

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Халк Хогас с бывшей женой Линдой, 1994 год 
© legion-media.ru
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Халк Хоган с наградой, 1995 год 
© legion-media.ru
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Халк Хоган на ринге, 2002 год 
© ТАСС
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Халк Хоган с легендой профессионального бокса Джо Фрейзером, 2008 год 
© ТАСС
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Халк Хоган со второй женой Дженнифер МакДэниэл, 2010 год 
© legion-media.ru

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Халк Хоган во время TNA Impact Wrestling в Лас-Вегасе, 2013 год 
© globallookpress.com
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Состязание на руках между мэром Торонто Робом Фордом и рестлером Халком Хоганом, 2013 год 
© globallookpress.com
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Халк Хоган в 2014 году 
© legion-media.ru
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Халк Хоган в 2015 году 
© ТАСС
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Папарацци подкараулили Халка Хогана на отдыхе в Майами, 2017 год 
© legion-media.ru

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Халк Хоган в 2021 году 
© Zuma/TACC

    Терри Юджин Боллеа, именно так по-настоящему зовут Халка, родился в обычной семье в городке Огасте, Джорджия. В детстве Хоган увлекался бейсболом и был на карандаше у скаутов из профессиональных клубов, но получил серьезную травму, после чего юноше пришлось отказаться от этого вида спорта.

    После школы Халк поступил в Университет Южной Флориды, но вскоре забросил учебу из-за музыки. Его группа под названием Ruckus давала концерты в районе залива Тампа и пользовалась определенной популярностью среди слушателей. Помимо репетиций, Хоган активно занимался в спортзале и сумел достичь внушительной физической формы. При этом парень совсем не думал о рестлинге, хоть и был фанатом этого вида спорта с самого детства.

    Все изменилось, когда в одном из баров, где выступали Ruckus, к нему подошли братья Джек и Джеральд Бриско, которые были поражены бицепсами Халка. Именно они подтолкнули Хогана впервые выйти на ринг.

    Свое прозвище будущий звезда американского рестлинга получил в Мемфисе на местном ток-шоу, где он сидел рядом с Лу Ферриньо, звездой телесериала The Incredible Hulk. Ведущий заметил, что Хоган с ростом 201 см и весом 133 кг фактически переплюнул Халка.

    Вторую часть псевдонима Боллеа навязал промоутер Винсент Макмэну, который дал ему ирландскую фамилию Хоган.

    За свою долгую карьеру Халк Хоган завоевал такое множество титулов и наград, что их сложно даже перечислить на одной странице. Отметим лишь, что он 6 раз становился Чемпионом мира WCW в тяжелом весе и 6 раз был лучшим в промоушен World Wrestling Entertainment.

    Добившись популярности на ринге, Халк Хоган стал востребован и в кино. Он принял участие в таких культовых фильмах и сериалах, как «Рокки 3» (1982), «Гремлины 2» (1990), «Коммандо из пригорода» (1991), «Мистер няня» (1993), «Спасатели Малибу» и «Команда «А»» (в 1985 и 1986), «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и создал собственный сериал «Гром в раю» (1994).

    Как менялся и как сейчас выглядит звезда рестлинга Халк Хоган – в галерее «Рамблера».

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