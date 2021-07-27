Олимпиада-2020: победа российских пловцов и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Золото и серебро - в копилке российских пловцов

Россияне Евгений Рылов и Климент Колесников выиграли золотую медаль и серебряную медали Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине. В предыдущий раз отечественные спортсмены завоевывали два первых места на одной дистанции еще на Олимпиаде 1980 года в Москве.

Украинку отстранили из-за допинга

В крови украинской триатлонистки Юлии Елистратовой обнаружено вещество эритропоэтин. Она отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио.

Японцев разозлила победа российских гимнастов

Японцев возмутила победа сборной России в командном многоборье в спортивной гимнастике с преимуществом в 0,103 балла. Хозяева Олимпиады уверены, что их команду, занявшую в итоге второе место, просто засудили, а россияне вообще не должны были участвовать в соревнованиях.

Предложение саблистке в прямом эфире

Лукас Сауседо, тренер аргентинской саблистки Марии Белен Перес Морис, предложил ей выйти за него замуж прямо во время пресс-конференции. Наставник появился за спиной спортсменки с табличкой в руках, на которой было написано: «Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста».

Тхэквондист выиграл Олимпиаду со сломанной рукой

У тхэквондиста Максима Храмцова в мае была сломана рука, и в первом же поединке в Токио произошел рецидив. В итоге спортсмен вынужден был проводить бои с рукой, до которой «дотронуться нельзя в принципе», и смог стать олимпийским чемпионом.

Великая опять без олимпийского золота

Одна из самых титулованных российских саблисток Софья Великая проиграла в финале Игр в Токио соотечественнице Софии Поздняковой. Это уже третьи Игры, в которых Великая доходит до финала и не может взять золото.

Серебро в миксте по стрельбе