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Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: "допинг-заговор" и другие ключевые события

Алиса Селезнёва
1 час назад

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Российские гимнастки впервые в истории выиграли золото Игр в командном многоборье

Сборная России впервые в истории взяла золотую олимпийскую медаль в женских командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелине Мельниковой и Владиславе Уразовой удалось обыграть американок и англичанок, пишет «Рамблер».

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В допинг-скандале с украинкой на Олимпиаде увидели российский след

По мнению украинских болельщиков, обнаружение в крови украинской триатлонистки Юлии Елистратовой вещества эритропоэтин и отстранение ее от Олимпиады в Токио выгодно России. Они считают, что «заказухой попахивает» и не верят в виновность спортсменки, сообщает «Рамблер».

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Спортсмены пожаловались на карантин в Токио

Находящиеся в изоляции из-за положительных или неоднозначных результатов теста на коронавирус спортсмены, приехавшие на Олимпийские игры в Токио, сравнили условия в карантинной зоне с тюремными. По их словам, окна в здании заблокированы, выходить из комнат можно три раза в день, еда скудная, а в 7 утра начинает играть подвешенная под потолком колонка, пишет «Рамблер».

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Победителей призвали не кусать медали

Организаторы Олимпийских игр в Токио напомнили спортсменам, что медали сделаны из переработанных электронных устройств, не являются съедобными и кусать их нет необходимости. При этом они констатировали, что атлеты все равно будут так делать, сообщает «Рамблер».

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Российские теннисистки обыграли украинок

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина разгромили украинок Надежду и Людмилу Киченок со счетом 6:2, 6:1 в парном разряде. Эта победа позволила россиянкам выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио, пишет «Рамблер».

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Среди олимпийцев - 168 представителей секс-меньшинств, но россиян нет

Американский сайт outsports.com опубликовал список из 168 «открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов», которые попали в заявки на Олимпиаду в Токио. Россиян среди них нет, отмечает «Спорт-экспресс».

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Гимнастка поддержала BLM

Гимнастка Лучиана Альварадо из Коста-Рики в конце своего выступления на Олимпийских играх в Токио встала на одно колено и подняла кулак вверх. Этот жест в поддержку движения Black Lives Matter является нарушением запрета МОК, пишет «Чемпионат».

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Олимпиада-2020,Видео,Ангелина Мельникова,Вероника Кудерметова,Юлия Елистратова,Людмила Киченок,Елена Веснина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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