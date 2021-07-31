Олимпиада-2020: медаль для Puma и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

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В США пошутили над стойкой Бацарашкиной на Олимпиаде

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Американские пользователи соцсетей посмеялись над стойкой российской спортсменки Виталины Бацарашкиной, которая 30 июля завоевала золотую награду на Олимпийских играх в Токио в турнире по стрельбе из пистолета с 25 метров.

В соцсетях опубликовали фотографию Бацарашкиной, которая стоит в расслабленной позе с одной рукой в кармане, и назвали стойку российской спортсменки неправильной, сообщает "Рамблер". Отличившаяся на Олимпиаде россиянка стала лейтенантом.

Две россиянки вышли в финал ОИ в стрельбе

Россиянки Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал соревнований по стрельбе из винтовки с трех позиций с 50 м. В квалификации Зыкова заняла первое место, установив олимпийский рекорд — 1182. Каримова стала четвертой (1177), сообщает «Рамблер".

Немецкий тренер-расист грубо высказался о соперниках

Тренер Патрик Мостер слишком эмоционально подгонял немецких велогонщиков 28 июля. За фразу «достаньте погонщиков верблюдов» его заподозрили в расизме и отстранили от Игр, несмотря на извинения. Под погонщиками верблюдов Патрик имел в виду велосипедистов из Алжира и Эритреи, передает "Рамблер".

Французский волейболист пробил борт ногой в матче с командой России

Волейболист сборной Франции Эрвин Нгапет пробил ногой борт, пытаясь отбить мяч, в ходе матча группового этапа с командой России. Чтобы подняться, ему потребовалась помощь партнеров по команде. После этого Нгапет продолжил игру, а бортовую тумбу заменили, пишет «Рамблер".

Россия всухую проиграла Японии в турнире по дзюдо

Сборная России по дзюдо не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в командном миксте. В полуфинале россияне всухую проиграли сборной Японии — 0:4. Поражения потерпели Муса Могушков (до 73 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Александра Бабинцева (свыше 70 кг), сообщает «Рамблер".

Олимпийский призер высмеял Adidas и Puma

Дзюдоист Жорже Фонсека, представляющий Португалию, с сарказмом высказался в адрес крупных мировых брендов спортивной экипировки. Компании отказались спонсировать дзюдоиста, в то время как Фонсека выиграл бронзовую медаль в поединке на Олимпиаде в Токио.