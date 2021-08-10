Как Москва встречала олимпийцев

Последние российские участники Олимпийских игр — 2020 вернулись в Москву из Токио и проехали от аэропорта «Внуково» в центр столицы. На Красной площади в их честь пройдет праздничный концерт. В Японии осталась лишь каратистка Анна Чернышёва, которая не смогла принять участие в Играх из-за положительного теста на коронавирус. Сейчас она находится в отеле Токио на карантине.