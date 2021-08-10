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Олимпиада-2020

Как Москва встречала олимпийцев

Газета.Ru
1 час назад

Последние российские участники Олимпийских игр — 2020 вернулись в Москву из Токио и проехали от аэропорта «Внуково» в центр столицы. На Красной площади в их честь пройдет праздничный концерт. В Японии осталась лишь каратистка Анна Чернышёва, которая не смогла принять участие в Играх из-за положительного теста на коронавирус. Сейчас она находится в отеле Токио на карантине.

Автобусы с членами сборной ОКР, участвовавшей в Олимпиаде-2020 в Токио, в пути на чествование к Васильевскому спуску, 9 августа 2021 года
1/10 Автобусы с членами сборной ОКР, участвовавшей в Олимпиаде-2020 в Токио, в пути на чествование к Васильевскому спуску, 9 августа 2021 года
Фото: ТАСС
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина на торжественной церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
2/10 Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина на торжественной церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Дети на церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
3/10 Дети на церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Члены сборной ОКР, участвовавшие в Олимпиаде-2020 в Токио, во время чествования на Васильевском спуске, 9 августа 2021 года
4/10 Члены сборной ОКР, участвовавшие в Олимпиаде-2020 в Токио, во время чествования на Васильевском спуске, 9 августа 2021 года
Фото: ТАСС
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Российский спортсмен, волейболист Ярослав Подлесных на церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
5/10 Российский спортсмен, волейболист Ярослав Подлесных на церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Российские волейболисты Вячеслав Красильников (слева) и Олег Стояновский на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
6/10 Российские волейболисты Вячеслав Красильников (слева) и Олег Стояновский на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
7/10 Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
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Российская спортсменка по синхронному плаванию Марина Голядкина раздает автографы на торжественной церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
8/10 Российская спортсменка по синхронному плаванию Марина Голядкина раздает автографы на торжественной церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Российские гимнастки Арина (в центре) и Дина Аверины на торжественной церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
9/10 Российские гимнастки Арина (в центре) и Дина Аверины на торжественной церемонии встречи и чествования российских спортсменов, выступавших на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, на Красной площади в Москве, 9 августа 2021 года
Фото: РИА Новости
Члены сборной ОКР, участвовавшие в Олимпиаде-2020 в Токио, во время чествования на Васильевском спуске, 9 августа 2021 года
10/10 Члены сборной ОКР, участвовавшие в Олимпиаде-2020 в Токио, во время чествования на Васильевском спуске, 9 августа 2021 года
Фото: ТАСС

Легкоатлетка Мария Ласицкене под звуки российского гимна подняла национальный флаг над Красной площадью. Из-за санкция WADA сборная России выступала в Токио под олимпийским флагом, а вместо гимна использовалась музыка Петра Чайковского.

Накануне один концерт в честь олимпийцев на Красной площади уже состоялся. Пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета сыграли микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen «We will rock you».

Олимпиада-2020,Фото,Анна Чернышева,Юрий Башмет,Денис Мацуев,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Международный аэропорт Внуково,Всемирное антидопинговое агентство,
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