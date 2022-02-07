Рекордный прокат Камилы Валиевой

15-летняя фигуристка Камила Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка стала первой женщиной, которая приземлила на Играх четверной прыжок (четверной сальхов), первой исполнила каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), первой в истории сделала два четверных прыжка в одной программе, а также стала первой женщиной, выполнившей в одной программе четверной прыжок и тройной аксель. Об этом сообщает RT.

«Очень счастлива, что сделала два четверных и тройной аксель, не получился второй четверной тулуп. Но я буду работать. Невероятное ощущение, что вроде ты катаешься первый сезон по взрослым, а про тебя уже много что говорят, это приятно. У меня есть некая ответственность, но я с ней, полагаю, хорошо справляюсь. Это была детская мечта, я с трех лет говорила маме, что я стану олимпийской чемпионкой», - поделилась Камила Валиева с журналистами после награждения.