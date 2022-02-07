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Олимпиада-2022
2 часа назад

Рекордный прокат Камилы Валиевой

15-летняя фигуристка Камила Валиева установила сразу четыре рекорда в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка стала первой женщиной, которая приземлила на Играх четверной прыжок (четверной сальхов), первой исполнила каскад с четверным прыжком (четверной тулуп — тройной тулуп), первой в истории сделала два четверных прыжка в одной программе, а также стала первой женщиной, выполнившей в одной программе четверной прыжок и тройной аксель. Об этом сообщает RT.

1/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: РИА Новости
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2/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: РИА Новости
3/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: РИА Новости
4/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: РИА Новости
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5/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: РИА Новости
6/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: ТАСС
7/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: ТАСС
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8/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: ТАСС
9/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: Reuters
10/10 Камила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании командных соревнований по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Фото: Reuters

Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла командный зачёт Игр. В Пекине россияне набрали 74 балла. В составе национальной команды олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Камила Валиева.

«Очень счастлива, что сделала два четверных и тройной аксель, не получился второй четверной тулуп. Но я буду работать. Невероятное ощущение, что вроде ты катаешься первый сезон по взрослым, а про тебя уже много что говорят, это приятно. У меня есть некая ответственность, но я с ней, полагаю, хорошо справляюсь. Это была детская мечта, я с трех лет говорила маме, что я стану олимпийской чемпионкой», - поделилась Камила Валиева с журналистами после награждения.

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