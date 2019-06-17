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Самая горячая в мире гольфистка 

Рамблер 56 минут назад
Американка, которую называют самой горячей гольфисткой, выложила в Instagram ролик, где она исполняет удар в синем обтягивающем платье. Видео посмотрели более 300 тысяч человек. Поклонники оценили ее форму и засыпали комплиментами.
Пейдж Спиранак в детстве занималась спортивной гимнастикой. Она хотела поехать на Олимпийские игры, но получила тяжелейшую травму колена. Девушка стала заниматься гольфом и вскоре вышла на профессиональный уровень.
Сейчас ее Instagram насчитывает почти 2 миллиона подписчиков. Девушка не стесняется экспериментировать со своим спортивным стилем. Некоторые критики считают, что 26-летняя американка привносит в консервативный гольф излишнюю сексуальность. Но Пейдж, не расстраивается и продолжает радовать своих поклонников своей красотой.
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