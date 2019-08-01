Самая красивая геймерша

19-летняя мексиканская киберспортсменка Danyan Cat покорила геймеров на Кубке мира по Fortnite. Некоторые журналисты даже заявили, что сногсшибательная брюнетка украла шоу. Несмотря на то, что девушка заняла всего 7 место, число ее фанатов выросло в несколько раз. По данным Independent, профиль красотки просматривало в 5 раз больше людей, чем профиль самого популярного игрока в Fortnite.

Многие геймеры после чемпионата предложили Danyan Cat стать партнерами по команде. А некоторые даже признались в любви.

К слову, девушка не стыдится своей красоты и постоянно выкладывает горячие фото в сеть. Особенно поклонников покорили глаза геймерши.