«Мужчины ревнуют к моему телу» 

Американская чемпионка по бодибилдингу Венди Фортино пожаловалась на мужчин. По словам спортсменки, некоторые бодибилдеры бросают на нее «насмешливые» взгляды в тренажерном зале, а кое-кто даже сказал, что ее мускулы не привлекательны.

В беседе с журналистами Daily Mail чемпионка заявила, как много раз слышала, что женщины не могут быть одновременно сильными и красивыми. По Венди мнению, многие мужчины просто ревнуют к ее рельефному телу.

«Это безумие. На твоей спине гораздо больше мышц, чем на моей», — однажды заявил один из поклонников спортсменки в сети.

Венди Фортино за свою карьеру в бодибилдинге завоевала множество наград. Она установила национальный рекорд США, присев 3150 раз за три часа. Девушка также ведет популярный блог в Instagram, где делится секретами своих тренировок.