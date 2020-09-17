«Я не против, чтобы меня называли горячей» 

Спортсменка родилась в Соединённых Штатах. Её мама не забывала о корнях и регулярно возила дочь в Тайланд, где Мишель увлеклась муай-тай. В конце концов, Уотерсон нашла себя в карате и заслужила звание самой горячей каратистки в мире.

В UFC она пришла уже полностью сформированным бойцом, став чемпионкой в женском промоушене Invicta FC.

Мишель позиционирует себя как любящую мать, жену и профессионального плохиша. В 2017 году она снялась обнажённой для специального выпуска ESPN Body Issue.

«Я не против того, чтобы меня называли горячей. Если соперница видит во мне просто красивую девчонку, пусть продолжает недооценивать меня», — заявила спортсменка.