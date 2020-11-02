Самые привлекательные спортсменки СССР 

Популярность спорта в СССР была поистине огромной. Советские спортсмены собирали полные стадионы, выигрывали медали крупнейших соревнований, били рекорды мира. Любители спорта раскупали целые тиражи журналов и газет ради нового фото своих кумиров.

РИА Новости выбрали самых успешных и красивых спортсменок СССР, которые могли бы составить серьезную конкуренцию современным звездам.

Ирина Дерюгина — самая титулованная гимнастка мира второй половины 1970-х. Она пять раз становилась абсолютной чемпионкой СССР, четырежды — победительницей престижного в те годы Кубка Интервидения. Дважды (в 1977-м и 1979-м) ей не было равных и на чемпионатах мира в абсолютном первенстве.

Эмма Гапченко вошла в историю как рекордсменка СССР и мира по стрельбе из лука. В ее активе — четыре победы на планетарных первенствах (в 1971 году она победила в абсолютном зачете) и бронза Игр 1972 года в Мюнхене.

Советская теннисистка Марина Крошина семь раз выигрывала чемпионат СССР, пять раз — Евро, а в 1971 году становилась чемпионкой юношеского Уимблдона.

Во второй половине 1960-х на гимнастическом помосте блистала Татьяна Кравченко . На мировом первенстве 1965 года она завоевала свою первую награду высшей пробы в упражнениях без предмета. Два года спустя очаровательная спортсменка выиграла еще одно золото в групповых упражнениях.

Не менее удачно сложилась карьера гимнастки Ольги Карасевой. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико она взяла золото в командном турнире, а через два года первенствовала на чемпионате мира — тоже в команде.

Гимнастка-красавица и мастер спорта международного класса Елена Леонтьева — единственная в СССР трехкратная обладательница Кубка Интервидения.

Елена Шушунова — одна из сильнейших гимнасток мира второй половины 1980-х. Пик ее карьеры пришелся на Игры-1988 в Сеуле: там она взяла четыре медали, две из которых — золотые (команда и многоборье).

Также на счету Шушуновой пять золотых медалей с чемпионатов мира.

Пять побед на Олимпиадах, еще пять — на чемпионатах мира и еще две — на чемпионате Европы. Все это — Нелли Ким, первая советская гимнастка, которой ставили максимальную оценку 10 баллов на Олимпийских играх.

Валентина Стенина — одна из лучших конькобежек своего поколения. На Играх в Скво-Вэлли (1960) и Инсбруке (1964) она брала серебро на дистанции 3000 метров, а также три раза побеждала на чемпионатах мира.

Прославленная советская фехтовальщица на рапирах Александра Забелина трижды побеждала на Олимпийских играх, девять раз — на чемпионатах мира и 23 раза в чемпионате СССР.

Нина Рассказова — чемпионка мира 1966 года по стрельбе из пистолета (50 метров).

Лидия Логинова — известная советская волейболистка, игрок сборной СССР (1975-1982), олимпийская чемпионка 1980 года и двукратная чемпионка Европы.

Десятикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка и одиннадцатикратная чемпионка Европы в парном катании Ирина Роднина вошла в историю как спортсменка, которая не проиграла ни одного турнира, в котором участвовала.

Ирине Киселевой принадлежит несколько уникальных достижений в современном пятиборье. Во-первых, она является первой чемпионкой СССР (1985). Во-вторых, она выиграла первый в истории Кубок страны (1988). В-третьих, советская красавица по сей день остается самой молодой чемпионкой мира в личном первенстве (19 лет и 17 дней): рекорд был установлен в 1986 году в итальянском Монтекатини-Терме.

Всего Ирина Киселева выиграла четыре золотых медали мировых первенств: две в личном зачете, две — в составе команды.