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Байер
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Брайтон энд Хоув Альбион
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Бёрнли
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Кадис Кадис
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Шальке-04
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Штутгарт Штутгарт
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Вулверхэмптон
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Спартак М
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Ростов Ростов
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Реал Мадрид
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Уэска Уэска
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Атлетик Б
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Осасуна
Осасуна
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Атлетико М Атлетико М
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Ливерпуль Ливерпуль

Самые привлекательные спортсменки СССР 

Александр Котлеткин 6 часов назад
Популярность спорта в СССР была поистине огромной. Советские спортсмены собирали полные стадионы, выигрывали медали крупнейших соревнований, били рекорды мира. Любители спорта раскупали целые тиражи журналов и газет ради нового фото своих кумиров.
РИА Новости выбрали самых успешных и красивых спортсменок СССР, которые могли бы составить серьезную конкуренцию современным звездам.
Ирина Дерюгина — самая титулованная гимнастка мира второй половины 1970-х. Она пять раз становилась абсолютной чемпионкой СССР, четырежды — победительницей престижного в те годы Кубка Интервидения. Дважды (в 1977-м и 1979-м) ей не было равных и на чемпионатах мира в абсолютном первенстве.
Эмма Гапченко вошла в историю как рекордсменка СССР и мира по стрельбе из лука. В ее активе — четыре победы на планетарных первенствах (в 1971 году она победила в абсолютном зачете) и бронза Игр 1972 года в Мюнхене.
Советская теннисистка Марина Крошина семь раз выигрывала чемпионат СССР, пять раз — Евро, а в 1971 году становилась чемпионкой юношеского Уимблдона.
Во второй половине 1960-х на гимнастическом помосте блистала Татьяна Кравченко. На мировом первенстве 1965 года она завоевала свою первую награду высшей пробы в упражнениях без предмета. Два года спустя очаровательная спортсменка выиграла еще одно золото в групповых упражнениях.
Не менее удачно сложилась карьера гимнастки Ольги Карасевой. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико она взяла золото в командном турнире, а через два года первенствовала на чемпионате мира — тоже в команде.
Гимнастка-красавица и мастер спорта международного класса Елена Леонтьева — единственная в СССР трехкратная обладательница Кубка Интервидения.
Елена Шушунова — одна из сильнейших гимнасток мира второй половины 1980-х. Пик ее карьеры пришелся на Игры-1988 в Сеуле: там она взяла четыре медали, две из которых — золотые (команда и многоборье).
Также на счету Шушуновой пять золотых медалей с чемпионатов мира.
Пять побед на Олимпиадах, еще пять — на чемпионатах мира и еще две — на чемпионате Европы. Все это — Нелли Ким, первая советская гимнастка, которой ставили максимальную оценку 10 баллов на Олимпийских играх.
Валентина Стенина — одна из лучших конькобежек своего поколения. На Играх в Скво-Вэлли (1960) и Инсбруке (1964) она брала серебро на дистанции 3000 метров, а также три раза побеждала на чемпионатах мира.
Прославленная советская фехтовальщица на рапирах Александра Забелина трижды побеждала на Олимпийских играх, девять раз — на чемпионатах мира и 23 раза в чемпионате СССР.
Нина Рассказова — чемпионка мира 1966 года по стрельбе из пистолета (50 метров).
Лидия Логинова — известная советская волейболистка, игрок сборной СССР (1975-1982), олимпийская чемпионка 1980 года и двукратная чемпионка Европы.
Десятикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка и одиннадцатикратная чемпионка Европы в парном катании Ирина Роднина вошла в историю как спортсменка, которая не проиграла ни одного турнира, в котором участвовала.
Ирине Киселевой принадлежит несколько уникальных достижений в современном пятиборье. Во-первых, она является первой чемпионкой СССР (1985). Во-вторых, она выиграла первый в истории Кубок страны (1988). В-третьих, советская красавица по сей день остается самой молодой чемпионкой мира в личном первенстве (19 лет и 17 дней): рекорд был установлен в 1986 году в итальянском Монтекатини-Терме.
Всего Ирина Киселева выиграла четыре золотых медали мировых первенств: две в личном зачете, две — в составе команды.
Видео дня. Дебютный гол Бэйла после возвращения принес «Тоттенхэму» победу в матче АПЛ
Комментарии 6
Около спорта , Фото , Ирина Киселева , Ирина Роднина , Лидия Логинова , Елена Шушунова , Ирина Дерюгина , Татьяна Кравченко , Елена Леонтьева , Nelly , РИА Новости
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