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Возвращение чемпионки

Александр Котлеткин
10 часов назад
Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в групповых упражнениях Александра Семенова намерена вернуться в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Sports.ru.
Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в групповых упражнениях Александра Семенова намерена вернуться в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Sports.ru.
1/13 Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в групповых упражнениях Александра Семенова намерена вернуться в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Sports.ru.
Фото: Instagram
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Срок отстранения 22-летней спортсменки заканчивается 11 ноября. Она были дисквалифицирована на два года за применение фуросемида.
2/13 Срок отстранения 22-летней спортсменки заканчивается 11 ноября. Она были дисквалифицирована на два года за применение фуросемида.
Фото: Instagram
«Я планирую возобновить спортивную карьеру. 20 ноября готовлюсь выступить на своих первых соревнованиях после окончания срока дисквалификации».
3/13 «Я планирую возобновить спортивную карьеру. 20 ноября готовлюсь выступить на своих первых соревнованиях после окончания срока дисквалификации».
Фото: Instagram
«Это будет ежегодный турнир памяти Нины Григорьевой в Великом Новгороде», – сообщила Семенова журналистам.
4/13 «Это будет ежегодный турнир памяти Нины Григорьевой в Великом Новгороде», – сообщила Семенова журналистам.
Фото: Instagram
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Семенова является обладательницей двух золотых и одной серебряной награды чемпионата Европы 2014 года.
5/13 Семенова является обладательницей двух золотых и одной серебряной награды чемпионата Европы 2014 года.
Фото: Instagram
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Срок отстранения 22-летней спортсменки заканчивается 11 ноября. Она были дисквалифицирована на два года за применение фуросемида.
«Я планирую возобновить спортивную карьеру. 20 ноября готовлюсь выступить на своих первых соревнованиях после окончания срока дисквалификации.
Это будет ежегодный турнир памяти Нины Григорьевой в Великом Новгороде», – сказала Семенова.
Семенова является обладательницей двух золотых и одной серебряной награды чемпионата Европы 2014 года.
Около спорта,Фото,Нина Григорьева,Александр Семенов,
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