Возвращение чемпионки

Чемпионка мира по художественной гимнастике 2014 года в групповых упражнениях Александра Семенова намерена вернуться в спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Sports.ru.
Срок отстранения 22-летней спортсменки заканчивается 11 ноября. Она были дисквалифицирована на два года за применение фуросемида.
«Я планирую возобновить спортивную карьеру. 20 ноября готовлюсь выступить на своих первых соревнованиях после окончания срока дисквалификации.
Это будет ежегодный турнир памяти Нины Григорьевой в Великом Новгороде», – сказала Семенова.
Семенова является обладательницей двух золотых и одной серебряной награды чемпионата Европы 2014 года.