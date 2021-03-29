Мазепина призвали выгнать из "Формулы-1"

Бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало призвал выгнать из гоночной серии российского гонщика Haas Никиту Мазепина . Об этом сообщает Lenta.ru.

1/8 Бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало призвал выгнать из гоночной серии российского гонщика Haas Никиту Мазепина. Об этом сообщает Lenta.ru. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 По словам финского спортсмена, россиянину не место в «королевских автогонках». Фото: Instagram 3/8 Критика экс-пилота связана с инцидентом, произошедшим с Мазепиным на первом Гран-при сезона. Фото: globallookpress.com 4/8 В воскресенье, 28 марта, Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований в Бахрейне. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение. Спортсмен объяснил произошедшее собственной ошибкой. Фото: globallookpress.com 6/8 В декабре 2020-го Мазепин подписал долгосрочное соглашение с Haas. Фото: globallookpress.com 7/8 Нынешний сезон для россиянина стал дебютным в качестве пилота «Формулы-1». Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8

По словам финского спортсмена, россиянину не место в «королевских автогонках». Критика экс-пилота связана с инцидентом, произошедшим с Мазепиным на первом Гран-при сезона.

В воскресенье, 28 марта, Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований в Бахрейне. Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение. Спортсмен объяснил произошедшее собственной ошибкой.