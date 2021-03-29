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Мазепина призвали выгнать из "Формулы-1"

Александр Котлеткин
7 часов назад
Бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало призвал выгнать из гоночной серии российского гонщика Haas Никиту Мазепина. Об этом сообщает Lenta.ru.
Бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало призвал выгнать из гоночной серии российского гонщика Haas Никиту Мазепина. Об этом сообщает Lenta.ru.
1/8 Бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало призвал выгнать из гоночной серии российского гонщика Haas Никиту Мазепина. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: Instagram
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По словам финского спортсмена, россиянину не место в «королевских автогонках».
2/8 По словам финского спортсмена, россиянину не место в «королевских автогонках».
Фото: Instagram
Критика экс-пилота связана с инцидентом, произошедшим с Мазепиным на первом Гран-при сезона.
3/8 Критика экс-пилота связана с инцидентом, произошедшим с Мазепиным на первом Гран-при сезона.
Фото: globallookpress.com
В воскресенье, 28 марта, Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований в Бахрейне.
4/8 В воскресенье, 28 марта, Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований в Бахрейне.
Фото: globallookpress.com
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Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение. Спортсмен объяснил произошедшее собственной ошибкой.
5/8 Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение. Спортсмен объяснил произошедшее собственной ошибкой.
Фото: globallookpress.com
В декабре 2020-го Мазепин подписал долгосрочное соглашение с Haas.
6/8 В декабре 2020-го Мазепин подписал долгосрочное соглашение с Haas.
Фото: globallookpress.com
Нынешний сезон для россиянина стал дебютным в качестве пилота «Формулы-1».
7/8 Нынешний сезон для россиянина стал дебютным в качестве пилота «Формулы-1».
Фото: globallookpress.com
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8/8 
По словам финского спортсмена, россиянину не место в «королевских автогонках». Критика экс-пилота связана с инцидентом, произошедшим с Мазепиным на первом Гран-при сезона.
В воскресенье, 28 марта, Мазепин сошел с дистанции на 20-й секунде соревнований в Бахрейне. Болид российского пилота вылетел с трассы и врезался колесом в заграждение. Спортсмен объяснил произошедшее собственной ошибкой.
В декабре 2020-го Мазепин подписал долгосрочное соглашение с Haas. Нынешний сезон для россиянина стал дебютным в качестве пилота «Формулы-1».
Около спорта,Фото,Никита Мазепин,
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