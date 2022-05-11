ТОП-5 самых дорогих видов спорта

Спорт – это дорого! Чтобы вырастить профессионального спортсмена, способного одержать победу, необходимо потратить на его подготовку уйму сил, времени и денег. Оборот финансов в некоторых видах спорта сопоставим с затратами целых государств. Журналисты Stadium.ru назвали самые дорогие виды спорта.
5 место. Футбол
Сегодня в футболе зарабатывают практически на всем. Реклама брендов на форме, контракты со спортивными компаниями, продажа игроков, спонсорские дотации, телетрансляции – все это ради футболистов и персонала. Гонорары некоторых игроков достигают 90 и более миллионов долларов в год, а стоимость топовых команд и вовсе исчисляется в миллиардах долларов.
4 место. Авиационный спорт
Высокая стоимость современного самолета, его обслуживание, обучение пилота делают авиаспорт уделом избранных. Кроме того, этот вид спорта сопряжен с высоким риском для участников и всегда будет считаться опасным для жизни людей.
3 место. Конный спорт
Не менее затратным считается Конный спорт. Стоимость чистокровного скакуна может составлять миллионы долларов! Так, например, в 1983 году скакун по имени Шариф Дансер был приобретен за 40 000 000 долларов. Помимо этого, любое животное требует определенных условий содержания, ухода, правильного питания.
2 место. Гонки на яхтах
Для разработки яхты привлекаются сразу несколько узкоспециализированных специалистов, а при изготовлении используются очень дорогие материалы. Кроме того, на обслуживание и ремонт яхты уходит кругленькая сумма после каждого заплыва.
1 место. Формула-1
Разработка болида и его дальнейшая эксплуатация стоят миллионы долларов. С развитием технологий и переходом Формулы в «гибридную» эру цена участия в самых престижных автогонках выросла в разы. Траты на новые моторы оказались настолько высоки, что разрыв между топ-командами и середняками стал таким, что чемпионат неофициально стали делить на Формулу-1 (Mercedes, Ferrari и Red Bull) и Формулу-Б (все остальные команды).