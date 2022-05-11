ТОП-5 самых дорогих видов спорта

Спорт – это дорого! Чтобы вырастить профессионального спортсмена, способного одержать победу, необходимо потратить на его подготовку уйму сил, времени и денег. Оборот финансов в некоторых видах спорта сопоставим с затратами целых государств. Журналисты Stadium.ru назвали самые дорогие виды спорта.

1/10 5 место. Футбол Сегодня в футболе зарабатывают практически на всем. Реклама брендов на форме, контракты со спортивными компаниями, продажа игроков, спонсорские дотации, телетрансляции – все это ради футболистов и персонала Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Гонорары некоторых игроков достигают 90 и более миллионов долларов в год, а стоимость топовых команд и вовсе исчисляется в миллиардах долларов Фото: globallookpress.com 3/10 4 место. Авиационный спорт Высокая стоимость современного самолета, его обслуживание, обучение пилота делают авиаспорт уделом избранных Фото: globallookpress.com 4/10 Кроме того, этот вид спорта сопряжен с высоким риском для участников и всегда будет считаться опасным для жизни людей Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 3 место. Конный спорт Не менее затратным считается Конный спорт. Стоимость чистокровного скакуна может составлять миллионы долларов Фото: РИА Новости 6/10 Так, например, в 1983 году скакун по имени Шариф Дансер был приобретен за 40 000 000 долларов. Помимо этого, любое животное требует определенных условий содержания, ухода, правильного питания Фото: РИА Новости 7/10 2 место. Гонки на яхтах Для разработки яхты привлекаются сразу несколько узкоспециализированных специалистов, а при изготовлении используются очень дорогие материалы Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Кроме того, на обслуживание и ремонт яхты уходит кругленькая сумма после каждого заплыва Фото: globallookpress.com 9/10 1 место. Формула-1 Разработка болида и его дальнейшая эксплуатация стоят миллионы долларов. С развитием технологий и переходом Формулы в «гибридную» эру цена участия в самых престижных автогонках выросла в разы Фото: РИА Новости 10/10 Траты на новые моторы оказались настолько высоки, что разрыв между топ-командами и середняками стал таким, что чемпионат неофициально стали делить на Формулу-1 (Mercedes, Ferrari и Red Bull) и Формулу-Б (все остальные команды) Фото: РИА Новости

5 место. Футбол

Сегодня в футболе зарабатывают практически на всем. Реклама брендов на форме, контракты со спортивными компаниями, продажа игроков, спонсорские дотации, телетрансляции – все это ради футболистов и персонала. Гонорары некоторых игроков достигают 90 и более миллионов долларов в год, а стоимость топовых команд и вовсе исчисляется в миллиардах долларов.

4 место. Авиационный спорт

Высокая стоимость современного самолета, его обслуживание, обучение пилота делают авиаспорт уделом избранных. Кроме того, этот вид спорта сопряжен с высоким риском для участников и всегда будет считаться опасным для жизни людей.

3 место. Конный спорт

Не менее затратным считается Конный спорт. Стоимость чистокровного скакуна может составлять миллионы долларов! Так, например, в 1983 году скакун по имени Шариф Дансер был приобретен за 40 000 000 долларов. Помимо этого, любое животное требует определенных условий содержания, ухода, правильного питания.

2 место. Гонки на яхтах

Для разработки яхты привлекаются сразу несколько узкоспециализированных специалистов, а при изготовлении используются очень дорогие материалы. Кроме того, на обслуживание и ремонт яхты уходит кругленькая сумма после каждого заплыва.

1 место. Формула-1