«Бегать не собираюсь»: Боец ММА Минеев рассказал о получении повестки

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал, что получил повестку из военкомата после указа о частичной мобилизации вооруженных сил РФ.

«Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях.



Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь.



Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт. Десантников мало осталось, я так понимаю.



Повестка пришла мне в Москву. Прописка у меня нынче московская, в Москве я учился и недавно квартиру приобрел и соответственно прописался, но сейчас я живу в Ульяновске.



Я вырос и служил в Ульяновске, там живет моя матушка, лежит отец. Когда брата не стало, я переехал с семьей обратно в Ульяновск, чтобы быть рядом с мамой, с бабушкой, с семьей брата. А повестка, естественно, пришла на московский адрес, по прописке», — приводит слова бойца «Матч ТВ».

Минеев в октябре 2021 года одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе. На счету Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев, которому пришла повестка на мобилизацию, сообщил, что в настоящий момент не находится в России. Спортсмен рассказал, что находится в Мариуполе.

«Я позвонил в останкинский военкомат, к которому приписан, сообщил о том, что нахожусь не в Москве и России и мне нужно время, чтобы прибыть. Там горячки никакой нет, мы с ребятами находимся на связи. Меня ждут», — передают слова Минеева «Известия».

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал получение бойцом смешанного стиля (MMA) Владимиром Минеевым повестки для участия в спецоперации на Украине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Минеева знаю с хорошей стороны. Уверен, что он сделает так, как и сказал», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что сам пока не получал повестку, однако будет готов пойти в армию.

Боец смешанных единоборств (ММА) Шамиль Галимов в своих соцсетях заявил, что Мариф Пираев, который также является бойцом ММА, покинул Россию после получения повестки о мобилизации.

«Марифу пришла повестка, он в ужасе сбежал из России», — сказал Галимов.

Пираев – дагестанский боец клуба «Крепость». Его отец также был бойцом ММА.

Сначала Пираев-младший занимался футболом и играл за «Локомотив» из Санкт-Петербурга. В 13 лет он стал заниматься боксом по наставлению своего отца.

Профессиональную карьеру в боевых видах спорта начал с 2011 года. Свой дебютный бой Пираев провел на турнире Fight Nights — The Fight With and Without Rules и одержал победу. Его соперником стал Иван Фомин.

Пираев часто выступает в YouTube-промоушенах ниши «поп-ММА», таких, как «Наше Дело» и Hardcore Fighting Championship.

Всего в смешанных единоборствах он провел 33 боя, в 26 из них одержав победу. Свой последний бой Пираев провел в июне текущего года против Наримана Аббасова и проиграл, отказавшись от продолжения боя.

Российский промоутер Камил Гаджиев заявил в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» о том, что не удивится, если получивший повестку боец Мариф Пираев не появится в России в ближайшее время.

Ранее боец смешанных единоборств Шамиль Галимов рассказал, что его коллега Мариф Пираев получил повестку из военкомата в связи с частичной мобилизацией. Галимов сказал, что Пираев покинул Россию в связи с тем, что был вызван в военкомат по повестке.

— Я не опровергаю, что он получил повестку, но, насколько я знаю, Мариф Пираев готовился к своему поединку в рамках одного из промоушенов российских не в России, — заявил Гаджиев в эфире «Матч ТВ». — Он готовился то ли в Азербайджане, то ли в Казахстане. И там эту повестку, скажем так, заочно получил. Не в руки, а домой, по адресу. Приедет или нет — теперь большой вопрос. Потому что у него были свои планы на жизнь. Они были связаны со спортом. Сейчас не буду ни хвалить, ни осуждать. Но факт остается фактом. Мариф, кстати, недавно отслужил в рядах вооруженных сил, поэтому, думаю, он в первую очередь попадает.

Я думаю, что парню нужно время, чтобы всё проанализировать. Как, наверное, и каждому, кто повестку получил.

— Вероятность того, что Пираева мы больше в России не увидим, есть?

— Может, и не увидим в ближайшее время. Честно говоря, не удивлюсь.

— Какие настроения в MMA?

— Я считаю, что настроения достаточно тревожные. Действительно, бойцы MMA по сути целевая аудитория сегодня первой волны. Многие задумались о своей карьере. Всё чаще звучит довод «если не призовут». А как с хоккеистами и футболистами, например, ЦСКА? Это же военнослужащие, которые в первую очередь должны служить, насколько я понимаю.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о получении повесток несколькими спортсменами сборной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Естественно, спортсмены получали. Они все граждане России. Есть члены сборной России, которые попадают под критерии. Все, что происходит по закону, касается и наших спортсменов», — заявил Мамиашвили.

Дмитрий Резванов, агент волейболиста сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никиты Алексеева, сообщил, что его клиент получил повестку из военкомата после объявления в России частичной мобилизации.

«Никита получил повестку», — заявил Резванов РИА «Новости».

30-летний спортсмен ранее проходил службу в воздушно-десантных войсках.

Алексеев является чемпионом России и победителем Лиги чемпионов 2018 года в составе казанского «Зенита», а также победителем Кубка и Суперкубка России.

Главный тренер любительского клуба «СтавропольАгроСоюз» Кирилл Эйдельнант сообщил, что сразу несколько игроков команды попали в списки на мобилизацию перед игрой в Кубке России.

«У меня троим ребятам уже пришло. В списки, вроде бы как попали в списки на мобилизацию, опять же, не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13 игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет.



Как готовится, в каком режиме — я не представляю на сегодняшний день. Есть ребята с боевым опытом. Один крайний защитник у нас на контракте. В первую очередь он уходит. Ребята, которые забивают в каждой игре, вот они уходят», — приводит слова Эйдельнанта «Матч ТВ».

Российский фигурист Александр Самарин опроверг информацию о получении повестки из военкомата. Накануне о мобилизации Самарина сообщили СМИ со ссылкой на слова капитана команды Paradise по синхронному фигурному катанию Анны Шкурдай.

«Хочу пожелать девочке (не помню, кто она и откуда), а также другу подруги — людям, которые запустили новость про то, что мне пришла повестка, чтобы у них был немножко покороче язык и побольше мозгов. Пусть каждый занимается своим делом. Брать информацию из группы в 200 человек — так делает даже не жёлтая пресса… Лучше зайти на фанфики и там насобирать — интереснее будет. Если вы хотите интриг, вам нужно заниматься другим делом. Все же знают, что сегодня прокаты. Люди делают не очень хорошо», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Спортсменов из ЦСКА планируют мобилизовать в последнюю очередь.

«Спортсменам ЦСКА давно было объявлено, что призывать их будут в последних волнах.



Не так давно эта информация была подтверждена еще раз», – сообщил источник «РИА Новости».

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о том, попадут ли спортсмены под частичную мобилизацию.

– Выскажитесь о частичной мобилизации – является ли статус действующих членов сборной России защитой от призыва в армию?

– ОКР формирует олимпийскую команду, а действующие члены сборной России – это компетенция Минспорта.