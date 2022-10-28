Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова продолжает радовать поклонников своими снимками. На этот раз спортсменка предстала в экстравагантном красном наряде: платье с огромной розой на плече, колготы и туфли на высоком каблуке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

1/9 Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова продолжает радовать поклонников своими снимками Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 На этот раз спортсменка предстала в экстравагантном красном наряде: платье с огромной розой на плече, колготы и туфли на высоком каблуке Фото: Соцсети 3/9 Ранее девушка уже публиковала у себя на страницах в соцсетях снимки различных фотосессий Фото: Соцсети 4/9 На одной из них чемпионка одетая в желтый сарафан, сфотографировалась среди зеленой травы Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Таким образом фигуристка попрощалась с уходящим летом Фото: Соцсети 6/9 Затем фигуристка опубликовала студийные снимки в синем платье, спущенном ниже плеч Фото: Соцсети 7/9 Анна Щербакова в образе «Спящей красавицы» Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Летняя фотосессия чемпионки в платье с апельсинами Фото: Соцсети 9/9 «Ловлю закаты», - так подписала 18-летняя фигуристка Фото: Соцсети

«Почему нет?» — подписала девушка пост у себя на странице в социальной сети.

«Подождите, подождите, мы не были к такому готовы, где огнетушители?!» — прокомментировал снимки один из ее фанатов.

«Прям вау! Одно загляденье на нашу чемпионку!» — написал другой.

Ранее девушка уже публиковала у себя на страницах в соцсетях снимки различных фотосессий. На одной из них чемпионка одетая в желтый сарафан, сфотографировалась среди зеленой травы. Затем фигуристка опубликовала студийные снимки в синем платье, спущенном ниже плеч.