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2 часа назад

Самые яркие образы Анны Щербаковой

Александр Котлеткин

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова продолжает радовать поклонников своими снимками. На этот раз спортсменка предстала в экстравагантном красном наряде: платье с огромной розой на плече, колготы и туфли на высоком каблуке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

1/9 Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова продолжает радовать поклонников своими снимками
Фото: Соцсети
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2/9 На этот раз спортсменка предстала в экстравагантном красном наряде: платье с огромной розой на плече, колготы и туфли на высоком каблуке
Фото: Соцсети
3/9 Ранее девушка уже публиковала у себя на страницах в соцсетях снимки различных фотосессий
Фото: Соцсети
4/9 На одной из них чемпионка одетая в желтый сарафан, сфотографировалась среди зеленой травы
Фото: Соцсети
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5/9 Таким образом фигуристка попрощалась с уходящим летом
Фото: Соцсети
6/9 Затем фигуристка опубликовала студийные снимки в синем платье, спущенном ниже плеч
Фото: Соцсети
7/9 Анна Щербакова в образе «Спящей красавицы»
Фото: Соцсети
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8/9 Летняя фотосессия чемпионки в платье с апельсинами
Фото: Соцсети
9/9 «Ловлю закаты», - так подписала 18-летняя фигуристка
Фото: Соцсети

«Почему нет?» — подписала девушка пост у себя на странице в социальной сети.

«Подождите, подождите, мы не были к такому готовы, где огнетушители?!» — прокомментировал снимки один из ее фанатов.

«Прям вау! Одно загляденье на нашу чемпионку!» — написал другой.

Ранее девушка уже публиковала у себя на страницах в соцсетях снимки различных фотосессий. На одной из них чемпионка одетая в желтый сарафан, сфотографировалась среди зеленой травы. Затем фигуристка опубликовала студийные снимки в синем платье, спущенном ниже плеч.

Какие еще образы примерила 18-летняя фигуристка в этом году – в галерее «Рамблера».

Около спорта,Фото,Анна Щербакова,
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