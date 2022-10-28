Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова продолжает радовать поклонников своими снимками. На этот раз спортсменка предстала в экстравагантном красном наряде: платье с огромной розой на плече, колготы и туфли на высоком каблуке. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
«Почему нет?» — подписала девушка пост у себя на странице в социальной сети.
«Подождите, подождите, мы не были к такому готовы, где огнетушители?!» — прокомментировал снимки один из ее фанатов.
«Прям вау! Одно загляденье на нашу чемпионку!» — написал другой.
Ранее девушка уже публиковала у себя на страницах в соцсетях снимки различных фотосессий. На одной из них чемпионка одетая в желтый сарафан, сфотографировалась среди зеленой травы. Затем фигуристка опубликовала студийные снимки в синем платье, спущенном ниже плеч.
Какие еще образы примерила 18-летняя фигуристка в этом году – в галерее «Рамблера».