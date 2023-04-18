Ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, на учредительном собрании в Москве создали первое пролетарское спортивное общество «Динамо». Организация предоставляла возможность заниматься спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка.

Через три года появилась знаменитая динамовская эмблема, разработанная футболистом первого поколения команды «Динамо» А.Борисовым – белый ромб, в котором заключена литера «Д», утверждены образец флага Общества «Динамо» и бело-синяя форма спортсменов с эмблемой общества.

Благодаря активной пропаганде здорового образа жизни число отделений организации росло и к 1929 году общество уже имело отделения в двухстах городах СССР. Именно «Динамо» принадлежит заслуга в возрождении отечественного бокса, становлении и развитии в нашей стране стрелкового спорта и самбо.

Блистали динамовцы и в других видах спорта. Так, в историю мирового футбола навсегда вписано имя голкипера Льва Яшина. За свою спортивную карьеру легендарный вратарь сыграл 812 матчей, из них в 207 играх не пропустил ни одного мяча.

Неоценимый вклад в славные спортивные победы России внесли сотни динамовцев, неоднократных чемпионов страны, Европы, мира и Олимпийских игр: борцы А. Парфенов и А. Карелин; гимнасты М. Воронин и Л. Турищева; лыжники П. Колчин и В. Веденин; фехтовальщики Г. Горохова и А. Романьков; фигуристы Л. Пахомова и А. Горшков; футболисты М. Семичастный, И. Численко и В. Царев; хоккеисты В. Давыдов, В. Васильев и А. Мальцев и многие, многие другие.

Всего 313 динамовцев стали чемпионами и 508 – призёрами летних Олимпийских игр; 394 динамовца чемпионы и 595 – призёры зимних Олимпийских игр; 1 273 динамовца – чемпионы мира и Европы.