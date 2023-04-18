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1 час назад

100 лет со дня создания «Динамо»

Александр Котлеткин

Ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, на учредительном собрании в Москве создали первое пролетарское спортивное общество «Динамо». Организация предоставляла возможность заниматься спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка.

1/16 Евгения Сеченова, 17-летняя легкоатлетка, выступавшая за спортивное общество "Динамо". В будущем 19-кратная чемпионка СССР в беге и эстафетах, рекордсменка мира в эстафете 4х200 м., чемпионка Европы, 1935 год
Фото: РИА Новости
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2/16 Футболисты "Динамо" выходят на футбольное поле перед встречей с командой "Кардиф-Сити" в Англии, 1945 год
Фото: РИА Новости
3/16 Празднование 800-летия Москвы. Парад физкультурников на стадионе Динамо, 1947 год
Фото: РИА Новости
4/16 Советская лыжница Алевтина Колчина, заслуженный мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка СССР, чемпионка мира 1958 года, спортсменка клуба "Динамо" на летней тренировке, 1964 год
Фото: РИА Новости
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5/16 Спортсмены общества "Динамо" на параде физкультурников на Красной площади во время празднования 41-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 1958 год
Фото: ТАСС
6/16 Футбольная команда "Динамо" - чемпион страны по футболу в 1959 году
Фото: РИА Новости
7/16 Спортсмены общества "Динамо" выступают на арене Центрального стадиона имени В.И.Ленина в Москве во время спортивного праздника, 1961 год
Фото: РИА Новости
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8/16 Чемпионка СССР по гимнастике Лариса Петрик на тренировке, 1965 год
Фото: РИА Новости
9/16 Спортсмены общества "Динамо" на спортивном празднике, посвященном IV летней Спартакиаде народов СССР на Центральном стадионе В. И. Ленина в Москве, 1967 год
Фото: РИА Новости
10/16 V летняя Спартакиада народов СССР. Торжественное открытие. выступают спортсмены общества "Динамо", 1971 год
Фото: РИА Новости
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11/16 Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, старший тренер спортивного общества "Динамо" Ирина Роднина и хореограф, постановщик программ Елена Черкасская на занятиях, 1985 год
Фото: РИА Новости
12/16 Воспитанники младшей группы Кунцевской детской спортивной школы во время тренировки в Подмосковье, 1985 год
Фото: РИА Новости
13/16 Заслуженный мастер спорта Лев Яшин совершает символический круг почёта по стадиону "Динамо" перед футбольным матчем сборной мира - сборной "Динамо", 1989 год
Фото: РИА Новости
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14/16 Болельщики "Динамо" поддерживают свою команду в матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК "Динамо" (Москва), 2013 год
Фото: РИА Новости
15/16 Девушки из группы поддержки на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Динамо" (Москва) и ХК "Нефтехимик" (Нижнекамск), 2017 год
Фото: РИА Новости
16/16 Кубок России по футболу. Финал. Болельщик команды "Динамо" перед началом матча, 2022 год
Фото: ТАСС

Через три года появилась знаменитая динамовская эмблема, разработанная футболистом первого поколения команды «Динамо» А.Борисовым – белый ромб, в котором заключена литера «Д», утверждены образец флага Общества «Динамо» и бело-синяя форма спортсменов с эмблемой общества.

Благодаря активной пропаганде здорового образа жизни число отделений организации росло и к 1929 году общество уже имело отделения в двухстах городах СССР. Именно «Динамо» принадлежит заслуга в возрождении отечественного бокса, становлении и развитии в нашей стране стрелкового спорта и самбо.

Блистали динамовцы и в других видах спорта. Так, в историю мирового футбола навсегда вписано имя голкипера Льва Яшина. За свою спортивную карьеру легендарный вратарь сыграл 812 матчей, из них в 207 играх не пропустил ни одного мяча.

Неоценимый вклад в славные спортивные победы России внесли сотни динамовцев, неоднократных чемпионов страны, Европы, мира и Олимпийских игр: борцы А. Парфенов и А. Карелин; гимнасты М. Воронин и Л. Турищева; лыжники П. Колчин и В. Веденин; фехтовальщики Г. Горохова и А. Романьков; фигуристы Л. Пахомова и А. Горшков; футболисты М. Семичастный, И. Численко и В. Царев; хоккеисты В. Давыдов, В. Васильев и А. Мальцев и многие, многие другие.

Всего 313 динамовцев стали чемпионами и 508 – призёрами летних Олимпийских игр; 394 динамовца чемпионы и 595 – призёры зимних Олимпийских игр; 1 273 динамовца – чемпионы мира и Европы.

Архивные снимки к юбилею «Динамо» – в галерее «Рамблера».

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