Самые странные виды спорта

Спорт зародился еще в глубокой древности на самой заре современного человечества. Ученым известны несколько ритуальных наскальных изображений эпохи палеолита, на которых люди занимаются чем-то, близким по духу к спортивным играм. Артефакты первых цивилизаций также рассказывают нам о таких популярных в те дни состязаниях, как борьба, гимнастика и даже игры с мячом. Так от эпохи к эпохе спорт развивался, в нем появлялись новые дисциплины, рос профессионализм атлетов, а главное, популярность здорового образа жизни.