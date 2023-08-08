Самые странные виды спорта
Спорт зародился еще в глубокой древности на самой заре современного человечества. Ученым известны несколько ритуальных наскальных изображений эпохи палеолита, на которых люди занимаются чем-то, близким по духу к спортивным играм. Артефакты первых цивилизаций также рассказывают нам о таких популярных в те дни состязаниях, как борьба, гимнастика и даже игры с мячом. Так от эпохи к эпохе спорт развивался, в нем появлялись новые дисциплины, рос профессионализм атлетов, а главное, популярность здорового образа жизни.
По данным мировых спортивных энциклопедий, сейчас в мире существует более 8 000 видов спорта! В авангарде популярности, конечно же, идет футбол. За ним следуют крикет, хоккей, большой теннис и другие не менее известные виды спорта, трансляции которых вы можете ежедневно смотреть на своем телевизоре. Но что делать, если привычные развлечения надоели, а игра любимой команды в последнее время оставляет желать лучшего. Журнал «Максим» собрал список самых необычных спортивных дисциплин, существующих на нашей планете.
Самые странные виды спорта – в галерее «Рамблера»