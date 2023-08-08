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Самые странные виды спорта

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Хоббихорсинг – вид спорта для всех, кто не готов принимать участие в традиционных конных состязаниях. Вместо лошади спортсмены используют игрушечную лошадку на палке. «Всадники» имитируют движения лошади и наездника в выездке и конкуре. Судьи оценивают красоту и грацию участников во время прохождения барьеров и препятствий 
© DPA/TACC
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Кэмари - еще один вариант футбола, на этот раз из Страны восходящего солнца. Игра направлена на красоту, созидание, получение удовольствия - и не предполагает соперничества. Первое упоминание о Кэмари встречается в далеком 644 году нашей эры 
© Wikipedia Commons
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Файербол или Sepak Bola Api. Ритуальный индонезийский вид спорта. Как и в футболе, 11 игроков с каждой стороны пытаются закатить мяч в ворота соперника. Правда, в отличие от всем известного вида спорта, здесь мяч объят пламенем 
© Wikipedia Commons
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Гоанна пуллинг – вид перетягивания каната с помощью шеи. Победа засчитывается, когда один из соперников сможет вытянуть оппонента за линию 
© Youtube

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Велобол – вид спорта для тех, кто готов играть в футбол даже сидя на велосипеде. Вид спорта впервые появился в США в конце XIX века. Цель игры — забить мяч в ворота противника только передним или задним колесом или туловищем спортсмена, разрешается также играть головой 
© Imago/TACC
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Мотобол – развитие велобола. В каждой команде 5 человек: вратарь и 4 полевых игрока на мотоциклах. Как вид спорта мотобол появился во Франции в 1931 году и сейчас достаточно широко распространен по всему миру 
© DPA/TACC
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Борьба на пальцах ног. Этот вид спорта зародился в 1974 году в Великобритании в одном из пабов Стаффордшира. Дисциплина напоминает армреслинг и подходит обладателям сильных ног 
© legion-media.ru

    Спорт зародился еще в глубокой древности на самой заре современного человечества. Ученым известны несколько ритуальных наскальных изображений эпохи палеолита, на которых люди занимаются чем-то, близким по духу к спортивным играм. Артефакты первых цивилизаций также рассказывают нам о таких популярных в те дни состязаниях, как борьба, гимнастика и даже игры с мячом. Так от эпохи к эпохе спорт развивался, в нем появлялись новые дисциплины, рос профессионализм атлетов, а главное, популярность здорового образа жизни.

    По данным мировых спортивных энциклопедий, сейчас в мире существует более 8 000 видов спорта! В авангарде популярности, конечно же, идет футбол. За ним следуют крикет, хоккей, большой теннис и другие не менее известные виды спорта, трансляции которых вы можете ежедневно смотреть на своем телевизоре. Но что делать, если привычные развлечения надоели, а игра любимой команды в последнее время оставляет желать лучшего. Журнал «Максим» собрал список самых необычных спортивных дисциплин, существующих на нашей планете.

    Самые странные виды спорта – в галерее «Рамблера»

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