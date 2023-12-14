«Отказываться полностью нельзя». Политолог высказался о допуске россиян на ОИ
Российским спортсменам нельзя отказываться от участия в Олимпиаде-2024, если условия допуска будут приемлемыми для государства, заявила политолог Анна Богачева. В разговоре с «360» эксперт подчеркнула, что те, кому разрешат участвовать в международных соревнованиях, должны приложить максимум усилий для завоевания наград.
Отказываться полностью от участия в таких соревнованиях нельзя. <...> Если ряд отечественных спортсменов допустят <...> и условия их участия сочтут приемлемыми для России, то, безусловно, они должны не просто поехать, но и приложить максимум усилий, — отметила политолог.
Эксперт уточнила, что они будут соревноваться не только за себя, но и за тех, кого до Олимпиады не допустили. Кроме того, международные соревнования являются важной площадкой для совершенствования навыков. Богачева напомнила, что на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены выступали без национального флага, но это не помешало им завоевать 32 медали.
Шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается в обновленном релизе Международного олимпийского комитета (МОК), который опубликован на сайте организации.
8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Однако изначально в релизе организации было сказано, что до участия в соревнованиях отобрались 11 нейтральных спортсменов - восемь россиян и трое белорусов.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в Париже, потому что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительств их стран. Об этом рассказал глава организации Томас Бах, комментарий которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.
"Индивидуальные спортсмены не могут быть ответственными за действия правительств их стран. Это лишь 1 из 28 военных конфликтов, которые продолжаются в мире, другие спортсмены мирно соревнуются друг с другом", - сказал Бах.
Президент РФ Владимир Путин считает, что надо внимательно посмотреть на условия, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) для участия спортсменов из России на Олимпийских играх.
По его словам, он всегда поддерживал такое участие в соревнованиях. Но если сейчас МОК выдвигает политически мотивированные, искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь лидеров России, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на медали, показать, что российский спорт загибается, тогда Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение, считает глава государства.
Путин уверен, что действия международных спортивных чиновников в отношении российского спорта - это полное противоречие и извращение идей Пьера де Кубертена. Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, напомнил он.
"Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной спортивного движения, они попали в огромную зависимость от спонсоров", - заявил президент.
Если они будут действовать и дальше таким образом, то похоронят олимпийское движение, предупредил Владимир Путин.
Колобков об Олимпиаде-2024: «Критерии вносят разобщенность среди российских спортсменов, но они взрослые люди и способны принять сложные решения»
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Никакого бойкота не будет, он здесь неприемлем. На самом деле России устроили бойкот. Наша страна только один раз, в 1984 году, бойкотировала Олимпийские игры. Должно быть взвешенное решение – все с этим определились. МОК свою позицию высказал.
Сейчас будет Олимпийское собрание. Вы знаете, что Олимпийский комитет России (ОКР) официально не может представлять спортсменов ни на каких соревнованиях, спортсмены будут принимать решение.
Ограничения настолько большие и несправедливые, эти критерии настолько извращенные, они вносят разобщенность среди российских спортсменов. Но они взрослые люди и способны принять подобные сложные решения.
Спортсмены всю жизнь готовятся к тому, чтобы принять участие в Олимпийских играх, но то, как ведут себя МОК и многие федерации, – это неприемлемо и оскорбительно. Это явно унижает достоинство российских спортсменов и всего олимпийского движения России, которое внесло огромный вклад в развитие мирового спорта.
Не могу ничего добавить к тому, что сказал президент (Владимир Путин призвал проанализировать условия МОК – Sports.ru). Это то, что ожидалось. Но спортсмены у нас взрослые люди, они примут это решение», – сказал бывший министр спорта России Павел Колобков.
Светлана Журова: «Путин не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду, как Тэтчер. А Запад ждет, что он это сделает»
Журова считает, что Запад ждет от Путина запрет россиянам участвовать в ОИ-2024.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее допустил россиян до соревнований в Париже в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин сегодня в ходе прямой линии заявил, что условия МОК нужно проанализировать.
«Президент придерживается того мнения, которое было у него и раньше. Он сказал, что спортсмены вправе сами решить, и надо проанализировать условия, которые ставятся. Я согласна с ним.
Мы сейчас в жесткой форме запретим ряду спортсменов участвовать, а через два месяца МОК решит вернуть гимн и флаг? А мы уже приняли решение, что мы не едем.
Надо быть более спокойными и взвешенными. Условия могут меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. В зависимости от СВО и мирных переговоров. А до Олимпиады время еще есть.
Президент не хочет быть политиком, который запрещает спортсменам ехать на Олимпиаду, как Маргарет Тэтчер. А Запад ждет, что он это сделает», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила реакцию главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры (ОИ) 2024 года. Ее слова приводит РИА Новости.
«Меня совершенно не задевают никакие слова. Тем более непрофессиональное мнение», — критически заявила она.
Ранее Тайгарт осудил допуск на Олимпиаду в Париже не сдавших должного количества допинг-тестов россиян. В комментарии AP, который приводит ТАСС, он назвал это пощечиной для чистых спортсменов.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что российских спортсменов будут засуживать в случае участия в Олимпийских играх в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».
«Российским спортсменам, конечно, не нужно ехать на Олимпиаду в Париже, там не будет обеспечена безопасность им. Будут только провокации, я не сомневаюсь в этом. Им что нибудь подсыплют в еду, чтобы они попались на допинге. Точнее [их] ждут, но чтобы навредить нашим спортсменам. В субъективных видах спорта нас будут засуживать, это очевидно, не будут давать нам выигрывать медали», — сказал Васильев.