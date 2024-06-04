«Богиня»: яркие кадры Ангелины Мельниковой

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова порадовала поклонников новой фотографией на пляже. На этот раз спортсменка позировала в бежевом бикини. Образ девушки дополняли соломенная шляпа и серьги-подвески с массивными черными камнями.

Поклонники оценили внешний вид спортсменки в комментариях.

«Какая же красотка!», «Ты — мечта», «Шикарная», «Богиня», «С каждым прожитым днем ты красивее», — восхитились пользователи сети.

Ангелина Мельникова уже не в первый раз делится с подписчиками яркими кадрами. В 2013 году чемпионка вошла в топ-10 самых красивых спортсменок России. За жизнью спортсменки в социальных сетях следят более 250 тысяч подписчиков.

Смотрим лучшие кадры прекрасной гимнастки — в галерее «Рамблера».