Слишком горячие штучки 

Все они должны быть лицами, фигурами и другими местами художественной гимнастики, но их так мало показывают… И на это есть причина.
1/12 Чемпионат мира по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии, подарил болельщикам повод полюбоваться очаровательными девушками. Они не играют главные роли в мировой художественной гимнастике, поэтому их так мало показывают.
Фото:
instagram.com/agnese_duranti
2/12 22-летния Алессия Маурелли – лидер итальянской команды в групповых упражнениях. Ещё бы – на крупных международных стартах она блистает с первого же своего сезона в 2014 году
Фото:
instagram.com/ale_maurelli
3/12 За это время итальянка один раз стала чемпионкой Европы, и три – чемпионкой мира. В Софии Алессия и её подруги по команде были лучшими в упражнениях с тремя мячами и двумя лентами
Фото:
instagram.com/ale_maurelli
4/12 Агнес Дуранти (Италия). Подруга Алессии по команде. Теперь вы, наверное, начинаете понимать, почему судьи на крупных турнирах любят не только россиянок, но и итальянок? Агнес выступает не только на помосте, но и на сцене, играя роли в балетных постановках. И, конечно, мечтает об Олимпиаде-2020
Фото:
instagram.com/agnese_duranti
5/12 Стефани Кирькова в составе сборной Болгарии дебютировала совсем недавно, но дебютный сезон ей однозначно удался: на чемпионате Европы в Испании она с подругами выиграла упражнения с тремя мячами и двумя лентами, а на чемпионате мира – с пятью обручами
Фото:
instagram.com/stefy.kiryakova
6/12 Сейчас Ксения Мустафаева защищает цвета сборной Франции, но родилась она в Минске, там же и делала свои первые шаги в художественной гимнастике. Однако в настоящую спортсменку выросла уже в Париже. Больших успехов Ксения не добивалась, если не считать бронзы в личном многоборье на Средиземноморских играх. А на чемпионате мира в Болгарии она заняла 18-е место
Фото:
instagram.com/ksucha_m
7/12 18-летнюю Ребекку Гергало из Эстонии тоже трудно называть чужой нам спортсменкой. Ведь она свободно говорит по-русски, дружит с российскими девочками и часто бывает в нашей стране
Фото:
instagram.com/rebeccagergalo
8/12 Но на чемпионате мира она тоже не блистала – была где-то в третьем десятке
Фото:
instagram.com/rebeccagergalo
9/12 Валерия Юзьвяк (Украина) перешла на взрослый уровень в 2016 году и даже успела съездить на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Правда, в качестве запасной. А вот на Игры в Токио украинка, если всё будет в порядке, поедет уже в основе, ведь с её помощью команда добралась до бронзы в групповых упражнениях
Фото:
instagram.com/valeriia_yuzvyak
10/12 Александра Аджурджукулезе (Италия) родилась в Румынии и только в 2010 году переехала с родителями в Италию, где через некоторое время пробилась в состав национальной сборной
Фото:
instagram.com/agiurgiualex_15
11/12 Чемпионат мира в Софии стал для Александры первым большим стартом на взрослом уровне, и она не подвела: завоевала две бронзы: одну в упражнениях с мячом, другую – в командном многоборье
Фото:
instagram.com/agiurgiualex_15
12/12 Невяна Владинова в личных видах за сборную Болгарии выступает аж с 2011 года, но за семь лет ни разу не добиралась до золота чемпионатов мира и Европы, хотя и собрала большую коллекцию серебряных и бронзовых наград. Незадолго до домашнего чемпионата мира она получила тяжёлую травму, но всё же сумела восстановиться и помочь команде занять второе место
Чемпионат мира по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии, подарил болельщикам не только повод порадоваться за чемпионок из России, добывавших одну золотую медаль за другой, но и полюбоваться очаровательными девушками.
Перед турниром мы предлагали вам решить исход сражения за звание главных красоток турнира между россиянками и иностранками. Но сам чемпионат мира показал, что список претенденток на звание самой прекрасной гимнастки был неполным. Мы дополняем его ещё восемью девушками, которых вы прежде нигде не видели. Они не играют главные роли в мировой художественной гимнастике, поэтому их так мало показывают.