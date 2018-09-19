Слишком горячие штучки 

1/12 Чемпионат мира по художественной гимнастике, который завершился в Болгарии, подарил болельщикам повод полюбоваться очаровательными девушками. Они не играют главные роли в мировой художественной гимнастике, поэтому их так мало показывают. Фото: instagram.com/agnese_duranti

2/12 22-летния Алессия Маурелли – лидер итальянской команды в групповых упражнениях. Ещё бы – на крупных международных стартах она блистает с первого же своего сезона в 2014 году Фото: instagram.com/ale_maurelli

3/12 За это время итальянка один раз стала чемпионкой Европы, и три – чемпионкой мира. В Софии Алессия и её подруги по команде были лучшими в упражнениях с тремя мячами и двумя лентами Фото: instagram.com/ale_maurelli

4/12 Агнес Дуранти (Италия). Подруга Алессии по команде. Теперь вы, наверное, начинаете понимать, почему судьи на крупных турнирах любят не только россиянок, но и итальянок? Агнес выступает не только на помосте, но и на сцене, играя роли в балетных постановках. И, конечно, мечтает об Олимпиаде-2020 Фото: instagram.com/agnese_duranti

5/12 Стефани Кирькова в составе сборной Болгарии дебютировала совсем недавно, но дебютный сезон ей однозначно удался: на чемпионате Европы в Испании она с подругами выиграла упражнения с тремя мячами и двумя лентами, а на чемпионате мира – с пятью обручами Фото: instagram.com/stefy.kiryakova

6/12 Сейчас Ксения Мустафаева защищает цвета сборной Франции, но родилась она в Минске, там же и делала свои первые шаги в художественной гимнастике. Однако в настоящую спортсменку выросла уже в Париже. Больших успехов Ксения не добивалась, если не считать бронзы в личном многоборье на Средиземноморских играх. А на чемпионате мира в Болгарии она заняла 18-е место Фото: instagram.com/ksucha_m

7/12 18-летнюю Ребекку Гергало из Эстонии тоже трудно называть чужой нам спортсменкой. Ведь она свободно говорит по-русски, дружит с российскими девочками и часто бывает в нашей стране Фото: instagram.com/rebeccagergalo

8/12 Но на чемпионате мира она тоже не блистала – была где-то в третьем десятке Фото: instagram.com/rebeccagergalo

9/12 Валерия Юзьвяк (Украина) перешла на взрослый уровень в 2016 году и даже успела съездить на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Правда, в качестве запасной. А вот на Игры в Токио украинка, если всё будет в порядке, поедет уже в основе, ведь с её помощью команда добралась до бронзы в групповых упражнениях Фото: instagram.com/valeriia_yuzvyak

10/12 Александра Аджурджукулезе (Италия) родилась в Румынии и только в 2010 году переехала с родителями в Италию, где через некоторое время пробилась в состав национальной сборной Фото: instagram.com/agiurgiualex_15

11/12 Чемпионат мира в Софии стал для Александры первым большим стартом на взрослом уровне, и она не подвела: завоевала две бронзы: одну в упражнениях с мячом, другую – в командном многоборье Фото: instagram.com/agiurgiualex_15