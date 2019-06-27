Самая накачанная россиянка

Наталья Кузнецова — российская спортсменка пауэрлифтер. При росте 168 сантиметров она около весит 90 килограммов. Ее жим — 165 килограммов, а становая тяга почти — 250 килограммов. Наталья сама признает, что ее фигура выглядит просто ошеломляюще для большинства российских мужчин.

Кузнецова начала заниматься спортом в 14 лет. Тогда она весила всего 40 килограммов и хотела лишь немного исправить свою фигуру. Уже в 16 лет она стала абсолютной чемпионкой Забайкальского края по бодибилдингу. В 2009 году спортсменка с семьей перебрались в Москву.

Девушка тренируется 5-6 раз в неделю. Питается в основном курицей, рыбой, творогом, зеленью и овощами, но может позволить себе расслабится и съесть пиццу. Наталья признает, что принимает стеройды, но только перед соревнованиями. У нее так же стоят грудные импланты.

Бодибилдерша замужем за Владом Кузнецовым, который в прошлом тоже занимался борьбой и имеет звание мастера спорта.