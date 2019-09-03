Самая красивая и опасная украинка

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед победила на прошедшем в Японии чемпионате мира. Успех позволил 18-летней спортсменке стать самой молодой двукратной чемпионкой мира, сообщает РИА Новости.

«Этот год был очень тяжелым для меня, многое пришлось пережить, но я рада, что смогла хорошо подготовиться и защитила свой титул. Хочу поблагодарить в первую очередь моих любимых родителей, которые всегда со мной и в радости, и в горе!» — написала украинка после победы в финале.

Несмотря на интенсивные тренировки, спортсменка находит время порадовать своих поклонников новыми фотографиями в Instagram. На сегодняшний день у нее почти 200 тысяч подписчиков.

Сейчас юная чемпионка настраивается на победу на Олимпийских играх в Токио.