«Я — уникальная история»

Анжелика Тиманина — российская синхронистка, олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира. Она долгое время была не только капитаном национальной сборной, но и лицом синхронного плавания в нашей стране.

Летом 2016 года девушка объявила о завершении карьеры. Однако, Тиманина из спорта не ушла и решила профессионально заняться серфингом. Уже через год она выиграла первый этап чемпионата России.

"Уникальная история", — так девушка характеризует свой переход из синхронного плавания в серфинг. В сентябре 2019 года Тиманина защищала честь страны на чемпионате мира по серфингу в Японии, пишет РИА Новости.

Девушка ведет также активную светскую жизнь. Анжелика участвовует в фотосессиях, попадает на обложки журналов. В 2014 году она была признана самой светской спортсменкой России по версии журнала TATLER.