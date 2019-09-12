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«Я — уникальная история» 

Рамблер 5 часов назад
Анжелика Тиманина — российская синхронистка, олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира. Она долгое время была не только капитаном национальной сборной, но и лицом синхронного плавания в нашей стране.
Летом 2016 года девушка объявила о завершении карьеры. Однако, Тиманина из спорта не ушла и решила профессионально заняться серфингом. Уже через год она выиграла первый этап чемпионата России.
"Уникальная история", — так девушка характеризует свой переход из синхронного плавания в серфинг. В сентябре 2019 года Тиманина защищала честь страны на чемпионате мира по серфингу в Японии, пишет РИА Новости.
Девушка ведет также активную светскую жизнь. Анжелика участвовует в фотосессиях, попадает на обложки журналов. В 2014 году она была признана самой светской спортсменкой России по версии журнала TATLER.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Летние виды спорта , Фото , Анжелика Тиманина , РИА Новости
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