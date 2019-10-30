Самые яркие чирлидерши мира

Эллисон Ренн

Эллисон поддерживаюет клуб НФЛ «Ягуары». Девушка любит рыбалку, а также увлекается модельным бизнесом. Помимо чирлидинга она занимается модельным бизнесом.

Эрин Макголдрик

Эрин мотивирует игроков американской хоккейной команды «Тампа-Бэй Лайтнинг». Кроме того участвует в многочисленных турнирах по фитнес-бикини, таких как «Олимпия» или «Арнольд Классик». Спортсменка старается всегда быть в форме.

Пейтон Мабри

Мабри лицо индийской Премьер-лиги. На ее аккаунт в Instagram подписаны почти полмиллиона человек. Девушка выкладывает фотографии с тренировок и делится моментами своей увлекательной жизни.

Джастин Алперт

Алперт выступленает в группе поддержки клуба «Лос-Анджелес Рэмс» по американскому футболу. Кроме того, девушка прославилась не только в чирлидинге, но и в кино. Девушка принимала участие в съёмках сериалов «Как я встретил вашу маму», «Папочка» и «Голдберги».

Эллисон де Хесус

Эллисон мотивирует игроков «Нью-Ингленд Пэтриотс» на победы. Девушка старается не терять спортивную форму, проводя много времени в зале.

Алёна Медянцева

Алёна является дипломированный чирлидером. А её команда «Торпедо Старс» в октябре 2018 года удостоилась звания «Самой горячей нижегородской группы поддержки». Алёна старается соответствовать этому статусу, поэтому часто ходит в зал и делится спортивными успехами в своём Instagram. В свободное время девушка путешествует, играет в теннис и занимается вокалом.

Хлоя Пинейро

Хлоя — участница группы поддержки в НБА. Эти чирлидерши отличаются зажигательными танцами, эмоциональностью и лёгким нравом.