Горячая подружка Юлии Ефимовой 

Елизавета Базарова родилась в городе Старый Оскол. В 2013 году спортсменка одержала ряд побед на этапах Кубка мира в составе эстафетной команды России, однако эти результаты впоследствии были аннулированы из-за допинговой истории Ефимовой . В том же году, она стала боронзовой призеркой чемпионата Европы в командной эстафете.

На летней Универсиаде-2015 в южнокорейском Кванджу пловчиха выиграла бронзовую медаль в эстафете 4 по 100 метров и серебро в заплыве на 50 метров вольным стилем. Об этом рассказывает РИА Новости Спорт.

Сейчас 24-летняя спортсменка живет в США и выступает за команду Университета Тампы. Россиянка уже несколько раз получала звание "Пловец недели" среди всех участников лиги.

Екатерина поддерживает теплые дружеские отношения с Юлией Ефимовой и частенько балует своих подписчиков совместными фотографиями в Instagram.