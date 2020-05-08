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Поклонники гимнастки Александры Солдатовой впечатлились ногами спортсменки. Александра выложила несколько снимков на своей странице в Instagram, продемонстрировав удивительную растяжку и стройную фигуру.

«О боги, вот это ноги», — прокомментировал один из подписчиков ее фото в лосинах.

«Ну и ноги! Мотивация для всех девочек», — написала другая поклонница спортсменки.

Несмотря на режим самоизоляции Александра Солдатова продолжает усиленные тренировки. Спортсменка занимается растяжкой в домашних условиях и делится в Instagram видео своих тренировок.