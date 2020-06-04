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Железная леди России 

Александр Котлеткин 5 часов назад
Надежда Павлова — российская триатлонистка и покорительница марафона Ironman.
Девушка пришла в триатлон в 2014 году, когда увидела соревнования "Железный человек", где спортсмены преодолевают дистанцию вплавь, на велосипеде и бегом. Спортсменка поспорила с другом на желание или миллион рублей и начала всерьез готовиться к состязанию. Об этом рассказывает РИА Новости Спорт.
"Условия нашего спора были таковы: если один из участников получает травму или по какой-либо причине сходит с дистанции, он проигрывает. Мы спорили на желание и записали все на конверте, под роспись отдали нашей подруге, — объясняла девушка в интервью. — Если же в течение месяца проигравший не исполняет это желание, он отдает победителю 1 миллион рублей. Конечно, меня это очень мотивировало, и проиграть ему я не могла. И не проиграла".
Павлова тренируется шесть дней в неделю, а в период подготовки к Ironman может за одну тренировку проехать не менее 160 километров на велосипеде или пробежать более 30 километров.
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Летние виды спорта , Фото , Надежда Павлова , РИА Новости
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