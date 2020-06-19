Спортсменки, которые покорили публику своими бедрами.

Американка испанского происхождения, Наташа Энциноза, борясь с лишним весом накачала себе 66 сантиметровые бедра. Как сообщает модель такие размеры пользуются чрезвычайной популярностью у сильного пола.

«Мужчины просят раздавить их головы моими бедрами» — рассказала Энциноза в интервью Daily Mail.

Спортсменка проводит в тренажерном зале более 2 часов в день, пять дней в неделю, чтобы держать себя в форме.

Наталья Кузнецова , самая накачанная женщина России. Она может поднять 165 килограммов.

Наталья Кузнецова — российская спортсменка-пауэрлифтер. При росте 168 сантиметров она весит около 90 килограммов. Ее жим — 165 килограммов, а становая тяга почти — 250 килограммов. Наталья сама признает, что ее фигура выглядит просто ошеломляюще для большинства российских мужчин.

Кузнецова начала заниматься спортом в 14 лет. Тогда она весила всего 40 килограммов и хотела лишь немного исправить свою фигуру.

Бодибилдерша замужем за Владом Кузнецовым, который в прошлом тоже занимался борьбой и имеет звание мастера спорта.

Бахар Набиева — украинская фитнес-модель. Девушка родилась в Баку, затем вместе с семьей переехала в Украину. Модель закончила Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля. Начинала спортсменка с университетских соревнований. В 2012-2013 годах она занимала призовые места в состязаниях по пауэрлифтингу. В сети Бахар известна как «Мисс стальная попа».

Особое внимание девушка из Днепропетровска уделяет нижней части тела — ее мускулам на ногах может позавидовать любой бодибилдер. Бахар говорила в интервью, что в течение пяти лет она старалась добиться полной диспропорции.

44-летняя бразильская бодибилдерша Анна Луиза Фрейтас известна в сети как обладательница мощных «бедер-убийц».

Спортсменка начала заниматься тяжелой атлетикой, когда ей было 26 лет. Сейчас она занимает восьмую строчку в рейтинге Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

Культуристка воспитывает дочь Мирну, которая готова затмить свою звездную маму.