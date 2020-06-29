Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с поклонниками новой горячей фотографией в своем аккаунте в Instagram.
Чемпионка сфотографировалась на пляже в купальнике на фоне океана.
"Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике, — пошутила Ефимова. — Всем хорошего дня".
На горячий снимок отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.
"Булочки сладкие, но где же ананасы?" — спросил журналист, намекая на прошлогоднюю фотографию, где она позировала топлес, прикрываясь тропическими фруктами.
Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов: 17 медалей. Она входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.