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Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с поклонниками новой горячей фотографией в своем аккаунте в Instagram.

Чемпионка сфотографировалась на пляже в купальнике на фоне океана.

"Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике, — пошутила Ефимова. — Всем хорошего дня".

На горячий снимок отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев

"Булочки сладкие, но где же ананасы?" — спросил журналист, намекая на прошлогоднюю фотографию, где она позировала топлес, прикрываясь тропическими фруктами.

Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов: 17 медалей. Она входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.