Самая горячая дзюдоистка 

Дарья Белодед — двукратная чемпионка мира по дзюдо. Спортсменку называют самой очаровательной дзюдоисткой в мире. На ее аккаунт в Instagram подписаны уже 300 тысяч человек.

Дарья родилась в семье именитого украинского дзюдоиста и самбиста Геннадия Белодеда — призёра чемпионатов мира и Европы. Однако изначально родители были против того, чтобы их дочь пришла на ковёр. Лишь после того как у Даши не сложилось с танцами и гимнастикой, она пришла в дзюдо всерьёз и надолго. Родители же и стали её личными тренерами.

В итоге Дарья стала самой юной победительницей в истории чемпионатов мира по дзюдо — 17 лет и 11 месяцев.

Несмотря на шикарные внешние данные спортсменка пока не задумывается о карьере модели. Девушка мечтает выиграть Олимпийское золото.