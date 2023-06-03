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Самая красивая велосипедистка в мире

3 июня отмечается всемирный день велосипеда. Этот вид транспорта появился почти два столетия назад и прочно вошел в нашу жизнь. Простой в обслуживании, не требующий топлива – велосипед сразу завоевал сердца людей по всему миру.

Первые велогонки стали проводиться в конце 19 века. С тех пор в велоспорте появилось огромное множество спортивных дисциплин, как для мужчин, так и для женщин.

В честь всемирного дня велосипеда мы решили показать, как выглядит одна из самых ярких велосипедисток мира Пак Мунен из Голландии. Несмотря на то, что ей пророчили карьеру в модельном бизнесе, девушка выбрала спорт и стала участвовать в профессиональных велогонках. Выразительная внешность не осталась незамеченной и в 2017 году ее признали самой красивой спортсменкой Нидерландов.

В 2019 году Пак Мунен получила серьезную травму колена. Несмотря на повреждения, девушка не забросила велоспорт и продолжает усиленно тренироваться на пути к желаемому чемпионскому титулу. Спортсменка часто выкладывает личные фотографии и посты в социальных сетях, где делится с поклонниками переживаниями и успехами.

Боевые будни самой горячей велосипедистки планеты – в галерее «Рамблера».

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