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Мемы и скандалы Олимпийских игр в Париже

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Одну из участниц церемонии открытия Барбару Буч стали высмеивать в интернете из-за ее неспортивного вида
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Одну из участниц церемонии открытия Барбару Буч стали высмеивать в интернете из-за ее неспортивного вида 
© Соцсети
Отсылка к покушению на Дональда Трампа. Команда США по стрельбе не смогла завоевать ни одной награды
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Отсылка к покушению на Дональда Трампа. Команда США по стрельбе не смогла завоевать ни одной награды 
© Соцсети
Шутка о нравах Олимпиады в Париже
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Шутка о нравах Олимпиады в Париже 
© Соцсети
Актер Филипп Катерин принес извинения за свою роль на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, он сыграл роль бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет и почти голым
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Актер Филипп Катерин принес извинения за свою роль на церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, он сыграл роль бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет и почти голым 
© Соцсети

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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль и поразивший телезрителей невозмутимым видом
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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль и поразивший телезрителей невозмутимым видом 
© Соцсети
Шутка на тему трансгендерного скандала во время женских соревнований по боксу
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Шутка на тему трансгендерного скандала во время женских соревнований по боксу 
© Соцсети
Церемония открытия Олимпиады в Париже в образе герое "Деревни дураков"
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Церемония открытия Олимпиады в Париже в образе герое "Деревни дураков" 
© Соцсети
Шутка на тему трансгендерного скандала во время женских соревнований по боксу
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Шутка на тему трансгендерного скандала во время женских соревнований по боксу 
© Соцсети
Спортсмены после заплыва в Сене
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Спортсмены после заплыва в Сене 
© Соцсети

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Ноа Лайлс из США стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м, показав 9,79. Серебряного призера Кишана Томпсона из Ямайки он опередил всего на пять тысячных секунды!
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Ноа Лайлс из США стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м, показав 9,79. Серебряного призера Кишана Томпсона из Ямайки он опередил всего на пять тысячных секунды! 
© Соцсети
Турецкий стрелок Юсуф Дикеч в месте с героями кинофильма "Криминальное чтиво"
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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч в месте с героями кинофильма "Криминальное чтиво" 
© Соцсети

Олимпийские игры в Париже близятся к завершению. Важнейшие спортивные соревнования 2024 года запомнятся многочисленными скандалами, которые начались сразу со дня открытия.

Как всегда, пользователи сети отреагировали на все спорные моменты Олимпиады во Франции мемами. Так, в интернете можно найти шутки о «чистой» реке Сена, после заплыва в которой спортсменам становилось плохо. Многих поклонников бокса возмутил *трансгендерный скандал во время женских соревнований. Двое мужчин, осознающих себя «женщинами», выигрывают все поединки против девушек-спортсменок, порой нанося им серьезные травмы.

На фоне происходящего особенно выделяется турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль, поразивший телезрителей простотой и невозмутимостью.

Эти и другие знаковые события Олимпиады в Париже в интернет-шутках – в галерее «Рамблера».

*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.

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