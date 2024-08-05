Мемы и скандалы Олимпийских игр в Париже

Олимпийские игры в Париже близятся к завершению. Важнейшие спортивные соревнования 2024 года запомнятся многочисленными скандалами, которые начались сразу со дня открытия.

Как всегда, пользователи сети отреагировали на все спорные моменты Олимпиады во Франции мемами. Так, в интернете можно найти шутки о «чистой» реке Сена, после заплыва в которой спортсменам становилось плохо. Многих поклонников бокса возмутил *трансгендерный скандал во время женских соревнований. Двое мужчин, осознающих себя «женщинами», выигрывают все поединки против девушек-спортсменок, порой нанося им серьезные травмы.

На фоне происходящего особенно выделяется турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль, поразивший телезрителей простотой и невозмутимостью.

Эти и другие знаковые события Олимпиады в Париже в интернет-шутках – в галерее «Рамблера».

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