Мемы и скандалы Олимпийских игр в Париже
Олимпийские игры в Париже близятся к завершению. Важнейшие спортивные соревнования 2024 года запомнятся многочисленными скандалами, которые начались сразу со дня открытия.
Как всегда, пользователи сети отреагировали на все спорные моменты Олимпиады во Франции мемами. Так, в интернете можно найти шутки о «чистой» реке Сена, после заплыва в которой спортсменам становилось плохо. Многих поклонников бокса возмутил *трансгендерный скандал во время женских соревнований. Двое мужчин, осознающих себя «женщинами», выигрывают все поединки против девушек-спортсменок, порой нанося им серьезные травмы.
На фоне происходящего особенно выделяется турецкий стрелок Юсуф Дикеч, завоевавший серебряную медаль, поразивший телезрителей простотой и невозмутимостью.
Эти и другие знаковые события Олимпиады в Париже в интернет-шутках – в галерее «Рамблера».
*«международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.