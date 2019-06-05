«Зажигалки» «Ролан Гарроса»

Во Франции близится к завершению « Ролан Гаррос » — открытый чемпионат Франции по теннису. Фотоподборка молодых, талантливых теннисисток, которые смогли блеснуть на турнире.

Маркета Вондроушова, 19 лет, чешская теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. 6 июня сразится в полуфинале «Ролан Гаррос» с Иоханной Конта. Рост 173 см.

Присцилла Хон, 19 лет, австралийская теннисистка. Пробилась во второй круг, где дала настоящий бой 14-й ракетке мира, Мэддисон Кис. Рост 171 см.

Аманда Анисимова , 17 лет, американская теннисистка русского происхождения; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде; бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Мечта теннисистки — встретиться на корте с Марией Шараповой и выиграть у неё матч. Сразится с Симоной Хелеп в полуфинале «Ролан Гаррос». Рост 180 см.

Донна Векич, 22 года, хорватская теннисистка; победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. Дошла до 4-го круга, где уступила Йоханне Конта. Рост 179 см.