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«Зажигалки» «Ролан Гарроса» 

Рамблер 27 минут назад
Во Франции близится к завершению «Ролан Гаррос» — открытый чемпионат Франции по теннису. Фотоподборка молодых, талантливых теннисисток, которые смогли блеснуть на турнире.
Маркета Вондроушова, 19 лет, чешская теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде. Бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. 6 июня сразится в полуфинале «Ролан Гаррос» с Иоханной Конта. Рост 173 см.
Присцилла Хон, 19 лет, австралийская теннисистка. Пробилась во второй круг, где дала настоящий бой 14-й ракетке мира, Мэддисон Кис. Рост 171 см.
Аманда Анисимова, 17 лет, американская теннисистка русского происхождения; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде; бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге. Мечта теннисистки — встретиться на корте с Марией Шараповой и выиграть у неё матч. Сразится с Симоной Хелеп в полуфинале «Ролан Гаррос». Рост 180 см.
Донна Векич, 22 года, хорватская теннисистка; победительница двух турниров WTA в одиночном разряде. Дошла до 4-го круга, где уступила Йоханне Конта. Рост 179 см.
Вероника Кудерметова, 22 года, российская теннисистка; победительница пяти турниров WTA победительница двадцати турниров ITF. Старшая дочь двукратного чемпиона России по хоккею Эдуарда Кудерметова. Мощный спортивный рывок Кудерметова совершила за последний год. На «Ролан Гаррос» пробилась в 3-й круг. Рост 175 см.
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Теннис , Фото , Ролан Гаррос , Вероника Кудерметова , Эдуард Кудерметов , Аманда Анисимова , Мария Шарапова
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