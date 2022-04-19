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1 час назад

Мария Шарапова отмечает юбилей

Газета.Ru

19 апреля 35-летие отмечает российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова.

1/19 Мария Шарапова, 2006 год
Фото: Diane Bondareff/AP
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2/19 Мария Шарапова в детстве
Фото: Соцсети
3/19 Мария Шарапова, 2001 год
Фото: Art SEITZ/Gamma-Rapho/Getty Images
4/19 Мария Шарапова и Серена Уильямс с трофеями после финала Уимблдонского турнира, 2004 год Мария Шарапова стала первой россиянкой, выигравшей турнир Уимблдона
Фото: Anja Niedringhaus/AP
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5/19 Мария Шарапова на Открытом чемпионате Франции, 2006 год
Фото: Michel Euler/AP
6/19 Мария Шарапова перед магазином компании Motorola в ГУМе, 2006 год
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
7/19 Мария Шарапова во время фотосессии для рекламной кампании Nike, Нью-Йорк, 2006 год
Фото: Dima Gavrysh/AP
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8/19 Российские теннисистки Елена Веснина, Мария Шарапова и Надежда Петрова (слева направо) во время матча финала Кубка Федерации по теннису между женскими сборными России и Италии, 2007 год
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
9/19 Мария Шарапова с трофеем на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке, 2006 год. Россиянка выиграла в финале у бельгийки Жюстин Энен-Арденн
Фото: Elise Amendola/AP
10/19 Мария Шарапова с трофеем после победы в финале над сербской теннисисткой Аной Иванович на Открытом чемпионате Австралии, 2008 год
Фото: Rick Stevens/AP
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11/19 Мария Шарапова во время женского Кубка Роджерса в Торонто, Онтарио, 2009 год
Фото: Steve Dormer/Global Look Press
12/19 Мария Шарапова радуется победе на Открытом чемпионате Франции в финальном матче с итальянкой Сарой Эррани, 2012 год
Фото: David Vincent/AP
13/19 На открытии ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне Мария Шарапова стала знаменосцем сборной России, 2012 год
Фото: Alex Livesey/Getty Images
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14/19 Мария Шарапова (серебряная медаль), Серена Уильямс (золотая медаль) и Виктория Азаренко (бронзовая медаль) на церемонии награждения призеров женского одиночного разряда на теннисном турнире ХХХ летних Олимпийских игр, 2012 год
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
15/19 Мария Шарапова раздает автографы фанатам на Олимпийских играх в Лондоне, 2012 год
Фото: Global Look Press
16/19 Мария Шарапова с Олимпийским факелом на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи на стадионе «Фишт», 2014 год
Фото: Matt Dunham/AP
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17/19 Мария Шарапова на Met Gala — ежегодном балу Института костюма Метрополитен-музея, 2019 год
Фото: Charles Sykes/Invision/AP
18/19 Мария Шарапова на 78-м Венецианском кинофестивале, 2021 год
Фото: Piergiorgio Pirrone/Global Look Press
19/19 Мария Шарапова и Александр Гликс на Met Gala 2021
Фото: Evan Agostini/AP

Она родилась в 1987 году в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе в семье заслуженного тренера по теннису. Этим видом спорта Мария начала заниматься в 4,5 года в Сочи, куда переехала вместе с родителями.

Дебют Шараповой на взрослых турнирах состоялся в 2001 году в Сарасоте (США). В 16 лет ее признали лучшим новичком года WTA. В 2004 году спортсменка одержала победу на нескольких мировых престижных турнирах — соревнованиях в Бирмингеме, на Уимблдоне, турнире в Сеуле, Открытом чемпионате Японии и итоговом турнире года — WTA Championships.

Уже в августе 2005 года Мария возглавила рейтинг лучших теннисисток мира. Первой ракеткой мира она становилась пять раз. В 2012 году, победив на «Ролан Гаррос», Шарапова стала первой россиянкой, завоевавшей карьерный Большой шлем: в ее коллекции наград есть все трофеи четырех главных теннисных турниров.

В 2020 году Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Теннис,Фото,Мария Шарапова,
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