Мария Шарапова отмечает юбилей

19 апреля 35-летие отмечает российская теннисистка, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова.

Она родилась в 1987 году в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе в семье заслуженного тренера по теннису. Этим видом спорта Мария начала заниматься в 4,5 года в Сочи, куда переехала вместе с родителями.

Дебют Шараповой на взрослых турнирах состоялся в 2001 году в Сарасоте (США). В 16 лет ее признали лучшим новичком года WTA. В 2004 году спортсменка одержала победу на нескольких мировых престижных турнирах — соревнованиях в Бирмингеме, на Уимблдоне, турнире в Сеуле, Открытом чемпионате Японии и итоговом турнире года — WTA Championships.

Уже в августе 2005 года Мария возглавила рейтинг лучших теннисисток мира. Первой ракеткой мира она становилась пять раз. В 2012 году, победив на «Ролан Гаррос», Шарапова стала первой россиянкой, завоевавшей карьерный Большой шлем: в ее коллекции наград есть все трофеи четырех главных теннисных турниров.