Российский теннисист Андрей Рублев сумел победить первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу Рублева. Для россиянина этот титул стал 11-м в карьере.
«Я играл достаточно хорошо, а Новак, безусловно, не показал свой высший уровень, сыграл средне, - сказал Рублев. - К тому же он провел сложные, прежде всего в психологическом плане, матчи по пути к финалу. Плюс на него давило то, что турнир проходил дома. Но даже сегодня он сумел сделать камбэк, и мне повезло, что он был очень-очень уставшим».
Призовой фонд турнира составил $534 тысяч.
Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. На Олимпийских играх в Токио спортсмен стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.