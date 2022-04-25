5/10

«Я играл достаточно хорошо, а Новак, безусловно, не показал свой высший уровень, сыграл средне, - сказал Рублев. - К тому же он провел сложные, прежде всего в психологическом плане, матчи по пути к финалу. Плюс на него давило то, что турнир проходил дома. Но даже сегодня он сумел сделать камбэк, и мне повезло, что он был очень-очень уставшим»