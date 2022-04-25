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50 минут назад

Андрей Рублев стал победителем турнира в Белграде

Александр Котлеткин

Российский теннисист Андрей Рублев сумел победить первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

1/10 Российский теннисист Андрей Рублев сумел победить первую ракетку мира серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде. Об этом сообщает ТАСС
Фото: РИА Новости
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2/10 Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу Рублева
Фото: РИА Новости
3/10 Для россиянина этот титул стал 11-м в карьере
Фото: РИА Новости
4/10 Призовой фонд турнира составил $534 тысяч
Фото: РИА Новости
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5/10 «Я играл достаточно хорошо, а Новак, безусловно, не показал свой высший уровень, сыграл средне, - сказал Рублев. - К тому же он провел сложные, прежде всего в психологическом плане, матчи по пути к финалу. Плюс на него давило то, что турнир проходил дома. Но даже сегодня он сумел сделать камбэк, и мне повезло, что он был очень-очень уставшим»
Фото: РИА Новости
6/10 Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. На Олимпийских играх в Токио спортсмен стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой
Фото: РИА Новости
7/10 Новак Джокович (Сербия) в финальном матче теннисного турнира Serbia Open против Андрея Рублева (Россия)
Фото: РИА Новости
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8/10 Новак Джокович (Сербия) и Андрей Рублев (Россия) перед началом финального матча теннисного турнира Serbia Open
Фото: РИА Новости
9/10 Андрей Рублев (Россия), победивший в финальном матче теннисного турнира Serbia Open Новака Джоковича (Сербия), на церемонии награждения
Фото: РИА Новости
10/10 Российские болельщики на финальном матче теннисного турнира Serbia Open между Андреем Рублевым (Россия) и Новаком Джоковичем (Сербия)
Фото: РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0 в пользу Рублева. Для россиянина этот титул стал 11-м в карьере.

«Я играл достаточно хорошо, а Новак, безусловно, не показал свой высший уровень, сыграл средне, - сказал Рублев. - К тому же он провел сложные, прежде всего в психологическом плане, матчи по пути к финалу. Плюс на него давило то, что турнир проходил дома. Но даже сегодня он сумел сделать камбэк, и мне повезло, что он был очень-очень уставшим».

Призовой фонд турнира составил $534 тысяч.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. На Олимпийских играх в Токио спортсмен стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

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