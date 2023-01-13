Эксперты оценили шансы российских теннисистов на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о перспективах российских теннисистов выйти во второй круг Australian Open.
«Рублёву точно будет непросто. Первый круг сразу же будет боевым. Доминик Тим — большой игрок, победитель «Шлема». Он уже набирает свою лучшую форму. Это будет тяжелейший матч для обоих. Кто лучше подготовится к встрече физически и морально, тот и победит. У Андрея хорошие шансы, но это будет настоящий бой. Главное, чтобы Рублёв настроился головой в том числе на тяжёлый поединок. У него есть шансы дойти до второй недели и даже дальше. Хачанову повезло со жребием. Ему главное сыграть в свой теннис, тогда всё будет хорошо.
У Карацева будет интересный матч с Димитровым. Это будет тяжёлый матч для Аслана, жребий точно не из лёгких. Но мне кажется, что у него есть шансы пройти Димитрова, а потом и ещё дальше. Аслан начинает играть в свой лучший теннис, который показывал несколько лет назад», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
ATP Стало известно, с кем сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов на старте Australian Open
Медведев попал в одну четверть с Надалем.
После жеребьёвки определились пары первого круга Australian Open. Это первый мэйджор в сезоне.
Наиболее интересные пары первого круга:
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Джейк Дрэйпер (Великобритания);
Карен Хачанов (Россия, 18) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания);
Душан Лайович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада, 20);
Даниил Медведев (Россия, 7) – Маркос Гирон (США);
Вашек Поспишил (Канада) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6);
Андрей Рублёв (Россия, 5) – Доминик Тим (Австрия);
Ник Кирьос (Австралия, 19) – Роман Сафиуллин (Россия);
Григор Димитров (Болгария, 27) – Аслан Карацев (Россия);
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 4);
Маттео Берреттини (Италия, 13) – Энди Маррей (Великобритания);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Александр Бублик (Казахстан).
Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
Серебряная призерка Олимпийских игр — 2020 по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала о том, что необходимо экс-первой ракетке мира Даниилу Медведеву для победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает «Чемпионат.com».
«Для Даниила важно, чтобы он набрал свою лучшую форму к четвертьфиналу и полуфиналу. Необходимо экономить силы, не проводить длительные матчи на жаре — все в совокупности может дать о себе знать в последних кругах турнира. Медведев может претендовать на титул почти на любом турнире, в котором участвует», — заявила Веснина.
В первом круге Australian Open Медведев встретится с американцем Маркосом Гироном. Турнир пройдет с 16 по 29 января. На первом своем турнире сезона ATP-250 в Аделаиде россиянин добрался до полуфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.
Открытый чемпионат Австралии, являющийся первым в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 16 по 29 января. Медведев в прошлом году дошел до финала, уступив в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю, хотя вел по партиям со счетом 2-0. Новак Джокович год назад не выступал на АО, так как был депортирован властями страны из-за нарушения условий вакцинации от коронавируса.
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась неплохая сетка на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), он может далеко пройти на турнире. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В четверг прошла жеребьевка Australian Open. Андрею Рублеву, посеянному под шестым номером, достался победитель Открытого чемпионата США 2020 года Доминик Тим, сейчас занимающий 99-ю строчку мирового рейтинга. Финалист прошлогоднего розыгрыша турнира Медведев (восьмой номер посева) встретится с американцем Маркосом Гироном, Карен Хачанов (18) сыграет против испанца Бернабе Запаты Мералльеса, Аслану Карацеву будет противостоять болгарин Григор Димитров (27), Роман Сафиуллин сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (19).
"У Рублева сложная сетка. Трудовая, конечно, но учитывая, что он в этом сезоне не выиграл ни одного матча, ему будет тяжело вработаться, - сказал Тарпищев. - Неплохая [сетка] у Дани. Думаю, он вработается спокойно и может далекой пройти. Хачанов по сетке попадает на Надаля, но испанец не в тот, что раньше, так что Карен вполне может успешно сыграть с ним. Ну и Карацева плохой жребий - сразу попался Димитров".
18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о шансах россиянина Даниила Медведева стать победителем Открытого чемпионата Австралии.
«Наверное, хорошо, что Медведев не попал в одну половину к Джоковичу. Но у него всё же непростой жребий — проходных матчей не будет. Уже в третьем круге ожидается тяжёлый матч с Кордой. Американец провёл отличный турнир в Аделаиде, был близок к победе над Новаком. Также на пути к финалу у Дани ещё несколько опасных соперников — Шаповалов и Циципас. Не стоит забывать и про Надаля. Рафаэль всегда идёт одним из фаворитов турнира «Большого шлема».
Всё будет зависеть, конечно же, от формы Даниила. Важно успеть набрать свои лучшие кондиции. Шансы на титул в Австралии есть, но путь будет очень сложным», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Бывший российский теннисист Андрей Ольховский выразил мнение, что российские теннисисты способны успешно стартовать на Открытом чемпионате Австралии.
Даниил Медведев стартует на турнире матчем с американцем Маркосом Гироном. Карен Хачанов сыграет с испанцем Бернабе Сапата Миральесом. Андрей Рублев начнет турнир матчем с представителем Австрии Домиником Тимом, Аслан Карацев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии. Роману Сафиуллину в соперники достался австралиец Ник Кириос.
— На мой взгляд, сетка не плохая, исходя из того что могло быть. Во всяком случае в первом круге Карен — фаворит. У Медведева тоже вполне все в порядке по сетке. У Рублева первый круг достаточно сложный, но он тоже для меня фаворитом является.
У Сафиуллина сложный первый соперник — Кирьос. У Карацева Димитров, тоже сложный. И Котов попал на голландца Грискпура. Тоже нелегкий соперник, но Павел проиграл финал квалификации и зашел в основную сетку лаки лузером. Это уже неплохо. И кто знает, те два матча, которые он выиграл в квалификации, тоже могут пойти на пользу. Поэтому посмотрим, как ребята справятся с этим давлением, которое есть. Но думаю, большинство из них выступят успешно, — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».
Первой ракетке России теннисисту Андрею Рублеву будет непросто победить австрийца Доминика Тима в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
"Доминик Тим в начале прошлого года был словно другим игроком, но в конце вернулся в первую сотню. Если смотреть на последние результаты Рублева, то Тим будет опасным для него противником, хотя последние матчи Андрей у него выигрывал. Что касается Медведева, то его сопернику только чудо поможет победить, Даниил сейчас находится в хорошей форме, я думаю, он без проблем выйдет в следующий круг. Хачанову достался соперник, который лучше всего играет на грунтовых кортах, на "харде" он не так силен, поэтому у Карена хорошие шансы на победу", - сказал Чесноков.
"Если говорить о матче Сафиуллина и Кирьоса, то Кирьос, конечно, намного солиднее выглядит, он гораздо сильнее подает, за счет этого может выигрывать. У Карацева непростой соперник, но он раньше обыгрывал Димитрова. Димитров - человек настроения, он может "зажигать" с сильными соперниками, а потом уступать более слабым, но и Карацев в последнее время не показывал высоких результатов, поэтому шансы у них будут равны", - добавил собеседник агентства.
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков осторожно оценивает перспективы российского теннисиста Андрея Рублёва в предстоящем матче с австрийцем Домиником Тимом на Australian Open.
«Рублёв сейчас не в своей тарелке. На первых двух турнирах он проиграл в первых же матчах. Что касается его соперника, то Тим в начале прошлого года — это один человек. Начиная с US Open — это уже совсем другой Доминик Тим. В конце года он набрал форму и у него были очень хорошие результаты и победы. Правда, Тим до Australian Open не сыграл ничего. Посмотрим, как для него сложится первый круг. Не думаю, что для Рублёва это будет простой матч. Когда оба игрока находились в десятке, то Андрей его обыгрывал. Сейчас у Рублёва нет той уверенности. В любом случае будет интересный матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об итогах жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии.
«Можно сказать, что Рублёву повезло со жребием: Тим играл гораздо меньше, после длительной травмы не набрал кондиции. Доминик сейчас находится не в той ситуации, чтобы считаться фаворитом в матче с Рублёвым. Скорее всего, все российские теннисисты пройдут первый круг. Медведеву, можно сказать, повезло со жребием. У всех российских теннисистов неплохие шансы добраться до второй недели. Посмотрим, как сложится на самом деле, но борьба точно получится увлекательной», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьёвки Australian Open для российских теннисистов.
«Довольно интересная получилась жеребьёвка на Australian Open. Непростой она вышла для наших ребят. Да, у Медведева нет на пути Джоковича и Кирьоса, но могут возникнуть и другие проблемы. Третий круг будет точно не простым для него, где он может сыграть с Кордой. Американец находится сейчас в неплохой форме. Какие шансы у Хачанова и Рублёва? Потолка для них я не вижу — они зададут его себе сами. На прошлой неделе у меня был оптимистический прогноз касательно них. Но сейчас я уже не уверен, что они оба дойдут до второй недели. Жребий выпал непростой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Россиянин Даниил Медведев заявил, что счастлив быть одним из лучших теннисистов мира, и отметил, что чувствует себя в Австралии как дома.
— Если люди считают меня фаворитом, это действительно хорошо, потому что я всю жизнь работал, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Счастлив, что сейчас я в их числе. Мне нравится приезжать в Австралию. Хочу сказать, что здесь я чувствую себя как дома.
Отцовство вызывает во мне много хороших чувств. Но я спортсмен и хочу продолжать участвовать в турнирах, стараться делать все, что в моих силах. Ничего не изменилось, я по прежнему хочу побеждать.
После Australian Open 2022 я не мог показать выдающегося результата. Я не играл плохо, но я ожидал от себя большего, — приводит слова Медведева пресс служба Открытого чемпионата Австралии.