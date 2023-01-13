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21 минуту назад

Эксперты оценили шансы российских теннисистов на Australian Open

Семён Капранов

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о перспективах российских теннисистов выйти во второй круг Australian Open.

«Рублёву точно будет непросто. Первый круг сразу же будет боевым. Доминик Тим — большой игрок, победитель «Шлема». Он уже набирает свою лучшую форму. Это будет тяжелейший матч для обоих. Кто лучше подготовится к встрече физически и морально, тот и победит. У Андрея хорошие шансы, но это будет настоящий бой. Главное, чтобы Рублёв настроился головой в том числе на тяжёлый поединок. У него есть шансы дойти до второй недели и даже дальше. Хачанову повезло со жребием. Ему главное сыграть в свой теннис, тогда всё будет хорошо.

У Карацева будет интересный матч с Димитровым. Это будет тяжёлый матч для Аслана, жребий точно не из лёгких. Но мне кажется, что у него есть шансы пройти Димитрова, а потом и ещё дальше. Аслан начинает играть в свой лучший теннис, который показывал несколько лет назад», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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Стало известно, с кем сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов на старте Australian Open

ATP Стало известно, с кем сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов на старте Australian Open

Медведев попал в одну четверть с Надалем.

После жеребьёвки определились пары первого круга Australian Open. Это первый мэйджор в сезоне.

Наиболее интересные пары первого круга:

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Джейк Дрэйпер (Великобритания);

Карен Хачанов (Россия, 18) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания);

Душан Лайович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада, 20);

Даниил Медведев (Россия, 7) – Маркос Гирон (США);

Вашек Поспишил (Канада) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6);

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Доминик Тим (Австрия);

Ник Кирьос (Австралия, 19) – Роман Сафиуллин (Россия);

Григор Димитров (Болгария, 27) – Аслан Карацев (Россия);

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 4);

Маттео Берреттини (Италия, 13) – Энди Маррей (Великобритания);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Александр Бублик (Казахстан).

Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.

Веснина назвала условие для победы Медведева на Australian Open

Серебряная призерка Олимпийских игр — 2020 по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала о том, что необходимо экс-первой ракетке мира Даниилу Медведеву для победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает «Чемпионат.com».

«Для Даниила важно, чтобы он набрал свою лучшую форму к четвертьфиналу и полуфиналу. Необходимо экономить силы, не проводить длительные матчи на жаре — все в совокупности может дать о себе знать в последних кругах турнира. Медведев может претендовать на титул почти на любом турнире, в котором участвует», — заявила Веснина.

В первом круге Australian Open Медведев встретится с американцем Маркосом Гироном. Турнир пройдет с 16 по 29 января. На первом своем турнире сезона ATP-250 в Аделаиде россиянин добрался до полуфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

Открытый чемпионат Австралии, являющийся первым в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 16 по 29 января. Медведев в прошлом году дошел до финала, уступив в пяти сетах испанцу Рафаэлю Надалю, хотя вел по партиям со счетом 2-0. Новак Джокович год назад не выступал на АО, так как был депортирован властями страны из-за нарушения условий вакцинации от коронавируса.

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Тарпищев оценил турнирные перспективы российских теннисистов на Australian Open

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась неплохая сетка на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), он может далеко пройти на турнире. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четверг прошла жеребьевка Australian Open. Андрею Рублеву, посеянному под шестым номером, достался победитель Открытого чемпионата США 2020 года Доминик Тим, сейчас занимающий 99-ю строчку мирового рейтинга. Финалист прошлогоднего розыгрыша турнира Медведев (восьмой номер посева) встретится с американцем Маркосом Гироном, Карен Хачанов (18) сыграет против испанца Бернабе Запаты Мералльеса, Аслану Карацеву будет противостоять болгарин Григор Димитров (27), Роман Сафиуллин сыграет с австралийцем Ником Кирьосом (19).

"У Рублева сложная сетка. Трудовая, конечно, но учитывая, что он в этом сезоне не выиграл ни одного матча, ему будет тяжело вработаться, - сказал Тарпищев. - Неплохая [сетка] у Дани. Думаю, он вработается спокойно и может далекой пройти. Хачанов по сетке попадает на Надаля, но испанец не в тот, что раньше, так что Карен вполне может успешно сыграть с ним. Ну и Карацева плохой жребий - сразу попался Димитров".

Дмитриева: у Медведева есть шансы на титул Australian Open. Но путь будет очень сложным

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева высказалась о шансах россиянина Даниила Медведева стать победителем Открытого чемпионата Австралии.

«Наверное, хорошо, что Медведев не попал в одну половину к Джоковичу. Но у него всё же непростой жребий — проходных матчей не будет. Уже в третьем круге ожидается тяжёлый матч с Кордой. Американец провёл отличный турнир в Аделаиде, был близок к победе над Новаком. Также на пути к финалу у Дани ещё несколько опасных соперников — Шаповалов и Циципас. Не стоит забывать и про Надаля. Рафаэль всегда идёт одним из фаворитов турнира «Большого шлема».

Всё будет зависеть, конечно же, от формы Даниила. Важно успеть набрать свои лучшие кондиции. Шансы на титул в Австралии есть, но путь будет очень сложным», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ольховский верит в успешный старт российских теннисистов на Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский выразил мнение, что российские теннисисты способны успешно стартовать на Открытом чемпионате Австралии.

Даниил Медведев стартует на турнире матчем с американцем Маркосом Гироном. Карен Хачанов сыграет с испанцем Бернабе Сапата Миральесом. Андрей Рублев начнет турнир матчем с представителем Австрии Домиником Тимом, Аслан Карацев сыграет с Григором Димитровым из Болгарии. Роману Сафиуллину в соперники достался австралиец Ник Кириос.

— На мой взгляд, сетка не плохая, исходя из того что могло быть. Во всяком случае в первом круге Карен — фаворит. У Медведева тоже вполне все в порядке по сетке. У Рублева первый круг достаточно сложный, но он тоже для меня фаворитом является.
У Сафиуллина сложный первый соперник — Кирьос. У Карацева Димитров, тоже сложный. И Котов попал на голландца Грискпура. Тоже нелегкий соперник, но Павел проиграл финал квалификации и зашел в основную сетку лаки лузером. Это уже неплохо. И кто знает, те два матча, которые он выиграл в квалификации, тоже могут пойти на пользу. Поэтому посмотрим, как ребята справятся с этим давлением, которое есть. Но думаю, большинство из них выступят успешно, — приводит слова Ольховского «Газета.Ru».

Чесноков считает теннисиста Тима опасным соперником для Рублева на Australian Open

Первой ракетке России теннисисту Андрею Рублеву будет непросто победить австрийца Доминика Тима в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС в четверг высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Доминик Тим в начале прошлого года был словно другим игроком, но в конце вернулся в первую сотню. Если смотреть на последние результаты Рублева, то Тим будет опасным для него противником, хотя последние матчи Андрей у него выигрывал. Что касается Медведева, то его сопернику только чудо поможет победить, Даниил сейчас находится в хорошей форме, я думаю, он без проблем выйдет в следующий круг. Хачанову достался соперник, который лучше всего играет на грунтовых кортах, на "харде" он не так силен, поэтому у Карена хорошие шансы на победу", - сказал Чесноков.

"Если говорить о матче Сафиуллина и Кирьоса, то Кирьос, конечно, намного солиднее выглядит, он гораздо сильнее подает, за счет этого может выигрывать. У Карацева непростой соперник, но он раньше обыгрывал Димитрова. Димитров - человек настроения, он может "зажигать" с сильными соперниками, а потом уступать более слабым, но и Карацев в последнее время не показывал высоких результатов, поэтому шансы у них будут равны", - добавил собеседник агентства.

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Чесноков: Рублёв не в своей тарелке. Матч с Тимом на Australian Open не будет простым

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков осторожно оценивает перспективы российского теннисиста Андрея Рублёва в предстоящем матче с австрийцем Домиником Тимом на Australian Open.

«Рублёв сейчас не в своей тарелке. На первых двух турнирах он проиграл в первых же матчах. Что касается его соперника, то Тим в начале прошлого года — это один человек. Начиная с US Open — это уже совсем другой Доминик Тим. В конце года он набрал форму и у него были очень хорошие результаты и победы. Правда, Тим до Australian Open не сыграл ничего. Посмотрим, как для него сложится первый круг. Не думаю, что для Рублёва это будет простой матч. Когда оба игрока находились в десятке, то Андрей его обыгрывал. Сейчас у Рублёва нет той уверенности. В любом случае будет интересный матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Виктор Янчук: скорее всего, все российские теннисисты пройдут первый круг Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об итогах жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии.

«Можно сказать, что Рублёву повезло со жребием: Тим играл гораздо меньше, после длительной травмы не набрал кондиции. Доминик сейчас находится не в той ситуации, чтобы считаться фаворитом в матче с Рублёвым. Скорее всего, все российские теннисисты пройдут первый круг. Медведеву, можно сказать, повезло со жребием. У всех российских теннисистов неплохие шансы добраться до второй недели. Посмотрим, как сложится на самом деле, но борьба точно получится увлекательной», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Кафельников высказался об итогах жеребьёвки для российских теннисистов на Australian Open

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал итоги жеребьёвки Australian Open для российских теннисистов.

«Довольно интересная получилась жеребьёвка на Australian Open. Непростой она вышла для наших ребят. Да, у Медведева нет на пути Джоковича и Кирьоса, но могут возникнуть и другие проблемы. Третий круг будет точно не простым для него, где он может сыграть с Кордой. Американец находится сейчас в неплохой форме. Какие шансы у Хачанова и Рублёва? Потолка для них я не вижу — они зададут его себе сами. На прошлой неделе у меня был оптимистический прогноз касательно них. Но сейчас я уже не уверен, что они оба дойдут до второй недели. Жребий выпал непростой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Медведев перед Australian Open: «Хорошо, если люди считают меня фаворитом. Счастлив быть одним из лучших»

Россиянин Даниил Медведев заявил, что счастлив быть одним из лучших теннисистов мира, и отметил, что чувствует себя в Австралии как дома.

— Если люди считают меня фаворитом, это действительно хорошо, потому что я всю жизнь работал, чтобы стать одним из лучших игроков в мире. Счастлив, что сейчас я в их числе. Мне нравится приезжать в Австралию. Хочу сказать, что здесь я чувствую себя как дома.

Отцовство вызывает во мне много хороших чувств. Но я спортсмен и хочу продолжать участвовать в турнирах, стараться делать все, что в моих силах. Ничего не изменилось, я по прежнему хочу побеждать.

После Australian Open 2022 я не мог показать выдающегося результата. Я не играл плохо, но я ожидал от себя большего, — приводит слова Медведева пресс служба Открытого чемпионата Австралии.

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