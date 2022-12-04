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1 час назад

Самые красивые футбольные болельщицы ЧМ-2022

Александр Котлеткин

Во время Чемпионата мира объективы фотокамер направлены не только на футбольное поле, но и на трибуны, где также происходит состязание футбольных болельщиков. Жители стран-участников готовы сделать все, чтобы поддержать свою национальную команду. Одни наряжаются в национальные наряды, другие раскрашивают лицо и тело в цвета национального флага, а кому-то достаточно подарить любимому игроку улыбку. Мы собрали фотографии самых ярких и обворожительных болельщиц Чемпионата мира в Катаре, которые заряжают футболистов на победу своей красотой.

1/22 Болельщица из Перу верит в победу своей команды на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Перу.
Фото: ТАСС
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2/22 Болельщицы из Аргентины на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Саудовской Аравии
Фото: ТАСС
3/22 Болельщица сборной Туниса перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Туниса и Австралии
Фото: РИА Новости
4/22 Болельщица из Катара на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Нидерландов
Фото: globallookpress.com
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5/22 Болельщицы из Бразилии дарят воздушный поцелуй игрокам на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии
Фото: ТАСС
6/22 Болельщица из Ирана делает селфи на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и США
Фото: ТАСС
7/22 Болельщицы из Португалии на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая
Фото: ТАСС
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8/22 Болельщица из Бразилии на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии
Фото: ТАСС
9/22 Болельщица из Южной Кореи на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Ганы и Южной Кореи
Фото: globallookpress.com
10/22 Болельщицы перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Эквадора
Фото: РИА Новости
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11/22 Болельщица из Сенегала дарит воздушный поцелуй игрокам на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Сенегала
Фото: ТАСС
12/22 Болельщица из Ирана на матче Чемпионата мира по футболу между сборными США и Ирана
Фото: globallookpress.com
13/22 Болельщица из Дании на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Дании.
Фото: globallookpress.com
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14/22 Болельщица из Португалии делает селфи на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая.
Фото: globallookpress.com
15/22 Болельщица из Ирана поддерживает команду на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и США
Фото: ТАСС
16/22 Болельщица из Коста-Рики на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Коста-Рики
Фото: ТАСС
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17/22 Болельщицы из Сербии дарит воздушный поцелуй игрокам на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Камеруна и Сербии
Фото: ТАСС
18/22 Болельщица из Эквадора во время церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре
Фото: ТАСС
19/22 Болельщица из Ирана на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и США
Фото: ТАСС
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20/22 Болельщица из Бразилии готова лично бороться за трофей на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии
Фото: ТАСС
21/22 Болельщица из США в образе "Статуи Свободы" на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и США
Фото: ТАСС
22/22 Одна из самых скандальных болельщиц ЧМ-2022 Ивана Кнолл перед матчем между сборными Хорватии и Марокко
Фото: Соцсети

Самые яркие девушки группового этапа ЧМ-2022 – в галерее «Рамблера».

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