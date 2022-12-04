Самые красивые футбольные болельщицы ЧМ-2022

Во время Чемпионата мира объективы фотокамер направлены не только на футбольное поле, но и на трибуны, где также происходит состязание футбольных болельщиков. Жители стран-участников готовы сделать все, чтобы поддержать свою национальную команду. Одни наряжаются в национальные наряды, другие раскрашивают лицо и тело в цвета национального флага, а кому-то достаточно подарить любимому игроку улыбку. Мы собрали фотографии самых ярких и обворожительных болельщиц Чемпионата мира в Катаре, которые заряжают футболистов на победу своей красотой.