Роналду призвали покинуть ЧМ в Катаре

Катя Авейру, сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, призвала форварда покинуть расположение национальной команды и «вернуться домой» после выхода португальцев в 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

В 1/8 финала подопечные Фернанду Сантуша разгромили Швейцарию со счетом 6:1. Роналду появился на поле на 74-й минуте игры.

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«Португалия победила. Cлава богу. Заcияли новые таланты… На cтадионе кричали имя Роналду. Не потому, что Португалия побеждала… И я не говорю этого. Мир вcе видел… Я рада, что Португалия победила.



Cлишком груcтно от того, что я читаю и cлышу не здеcь, в Катаре, а в моей cтране, в его cтране… Очень груcтно. И мне очень хотелоcь, чтобы он вернулcя домой, покинул cборную и cел рядом c нами, чтобы мы могли обнять его и cказать, что вcе хорошо, напомнить ему о том, чего он добилcя.



Я бы очень хотела, чтобы он больше туда не ездил. Он достаточно натерпелся, а маленькие люди не понимают, какой ты великий. Вернись домой. Вот где тебя понимают, где обнимут тебя, — написала сестра футболиста в социальных сетях.

Напомним, эта победа позволила сборной Португалии выйти в четвертьфинал турнира, где команда 10 декабря встретится с Марокко. Африканцы 6 декабря переиграли Испанию, точнее исполнив послематчевые пенальти.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Сборная Португалии во вторник разгромила Швейцарию со счётом 6:1 и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. На следующий день те футболисты, которые выходили на поле в стартовом составе, должны были тренироваться в спортзале. Что до тех, кто вышел на замену или не сыграл вовсе, то они должны были провести полноценное занятие на поле и получить бОльшую нагрузку.

Криштиану Роналду отыграл против швейцарцев 20 минут, и он должен был тренироваться с запасными на поле. Впрочем, нападающий отказался и направился заниматься с основой в тренажёрном зале. Об этом рассказывает Daily Mail со ссылкой на Marca. Отмечается, что отсутствие Роналду на тренировке на поле удивило игроков команды.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Португалии проведёт 10 декабря – против Марокко в четвертьфинале.

Португальский журналист Флавио Микель Силва резко высказался о Криштиану Роналду.

«Все в шоке! Никто не ожидал такого результата от Португалии. Швейцария провела большой матч против Бразилии, а в недавнем очном поединке их было очень трудно обыграть. Этот удивительный гол Гонсалу Рамуша, который открыл счет и стал в итоге лучшим игроком матча. Все были счастливы, потому что играли как одна команда, без игрока, которого волнуют исключительно личные рекорды.



Португалия выступила хорошо, Рамуш сделал хет-трик, но почему-то никто не говорит о том, что он самый молодой автор хет-трика в матче плей-офф ЧМ со времен… Пеле. Все говорят о Роналду. Ну так посмотрите: в этом и заключается главное отличие португальской команды с Роналду, который, как мешок, не защищается и не бежит. Он играет за другую команду, не ту, которую мы видели вчера.



Дойдет ли такая Португалия до финала ЧМ? Я не могу вспомнить последний матч на чемпионате Европы или мира, когда наша сборная играла бы так же вдохновенно, как вчера. Однако, при отвратительной игре, португальцы умудрилась взять Евро-2016. Кто его знает, может, похожая история повторится и на этом чемпионате мира», – сказал Силва.

Известный российский футболист и тренер Сергей Юран в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что капитан сборной Португалии Пепе в 39 лет соответствует спортивному уровню чемпионата мира в Катаре, в отличие от 37 летнего Криштиану Роналду.

— Криштиану выходит только на 74 минуте. После такого не могло ли быть недовольства и разговоров в раздевалке команды?

— Игра футболиста должна же ведь еще на поле подтверждаться. На поле мы сейчас видим того Криша? Нет. Поэтому для раздевалки такое решение тренера показательно. Он показал, что его игроки на поле должны соответствовать определенному уроню. Тут решение Фернанду Сантуша поддерживают больше 90% в Португалии. Вышел молодой парень и забил три мяча. Роналду нужно самому определиться. Если он считает, что он уже как тренер, то лучше тогда начинать тренерскую карьеру. Звездные игроки должны принимать решение главных тренеров и исполнять их. А не выражать свои недовольства. То Роналду в Манчестере недоволен, то еще что то. Все должно выходить из спортивных составляющих, а не из за личных заслуг. Понятно, что он великий человек, футболист и многого добился. Но с возрастом ты не молодеешь, мышцы уже не те, а надо соответствовать спортивному уровню, чтобы быть игроком стартового состава.

— Роналду всегда удостоен обсуждений. Но как вам гол Пепе в 39 лет?

— Пепе в своем возрасте соответствует спортивному уровню. Он и в обороне вчера все подчищал и страховал партнеров по команде. Его спортивные показатели подтверждают, что в свои 39 он находится в тонусе. И вчера на фоне швейцарцев, а это не самая слабая команда, он это доказал. Пепе силен на стандартах и в защите, мы все это знаем.

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни высказался об игре своего соотечественника Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Данни выразил надежду на то что Роналду ещё удастся проявить себя на чемпионате мира.

«Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных, но правда в том, что мы выиграли и провели хорошую игру. Я верю, что Роналду ещё забьёт голы на этом чемпионате мира», — приводит слова Дании «Спорт-Экспресс».

Известный российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, который в матче 1/8 финала чемпионата мира против Швейцарии (6:1) остался на скамейке запасных, выйдя на поле лишь под занавес встречи.

Колыванов считает, что Португалия способна успешно выступать и без 37-летнего форварда, который сейчас находится не в лучших своих кондициях.

«Понятное дело, что ему 37 лет и уже не в тех кондициях, что был раньше. Сейчас нужно поддерживать команду и проходить дальше. Чем чёрт не шутит, так могут и до финала дойти без него», — цитирует Колыванов «Спорт День за Днём».

Бруну Фернандеш не считает, что Португалия играет лучше без Криштиану Роналду.

– Почему сборная Португалии играла настолько лучше без Роналду в составе?

– Мы выиграли два первых матча с Роналду в старте. Криштиану делает свою работу, выполняет свою роль. Он счастлив из-за этого результата, – сказал полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» после победы над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал реакцию Криштиану Роналду на невыход в стартовом составе команды в 1/8 финала.

"Проблемы с Роналду? Я уже отвечал на этот вопрос. Ничего страшного не происходит, мы дружим много лет. Всё решено и исправлено. Криштиану подал пример настоящего капитана", - сказал Сантуш.

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о решении Фернанду Сантуша не включать звёздного форварда Криштиану Роналду в стартовый состав на матч со Швейцарией. Экс-футболист «Реала» появился на поле лишь на 73-й минуте, а его команда победила – 6:1.