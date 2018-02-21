Слизь и чудища. Что едят олимпийцы 

1/12 Большая часть торговцев на рынке Чунан (или Центральном рынке) — пожилые женщины, продающие странные, на взгляд западного человека, товары: от самолично высушенных щупалец осьминога и скатов до склизких комков водорослей, буквально с утра сорванных в море Фото: Felipe Dana / AP

2/12 Туристические сайты обещают, что на рынке можно попробовать традиционные блюда корейской кухни: дакганчжён — курицу, жареную в сладком соусе; хотток – оладьи из рисовой муки, которые подаются с сыром или мороженым, и омук –рыбный пирог во фритюре на палочке Фото: Felipe Dana / AP

3/12 Также одним из самых известных корейских блюд является токкальби — натертые чесноком, черным перцем, сахаром и сдобренные лимонным соком и маслом говяжьи ребрышки, приготовленные на гриле Фото: Felipe Dana / AP

4/12 Побывавшие на рынке туристы рассказывают, что путешественникам непременно стоит зайти на Чунан. По их словам, там можно найти уличную еду на любой вкус: от экзотичного мяса до сладких десертов Фото: Felipe Dana / AP

5/12 Особенно западные гости ценят рыбный рынок, где торговцы мастерски шинкуют товар острейшими ножами, а на прилавках красуются непонятные морские существа Фото: Felipe Dana / AP

6/12 Рыбный пирог омук готовится из белого рыбного филе, кальмара и креветок. Также в него добавляются овощи: чеснок, лук и болгарский перец. Все это обваливается в муке, крахмале и яичном белке и обжаривается во фритюре. Иногда к нему подают стакан острого бульона Фото: Carl Court / Getty Images

7/12 Куриные лапки в красном горячем перечном соусе в Южной Корее жарят на гриле и едят как второе блюдо, а также подают в качестве закуски к алкоголю Фото: Carl Court / Getty Images

8/12 Одним из самых популярных корейских алкогольных напитков является соджу. Это недорогой сладковатый ликер, изготовленный из сладкого картофеля. Обычно его крепость составляет 17-18 градусов. В конце XX века напитку стали придавать запах лимона и зеленого чая Фото: Aaron Favila / AP

9/12 На рынке можно найти не только рыбу, но и морепродукты: осьминогов, королевских крабов, кальмаров и морских ежей Фото: Carl Court / Getty Images

10/12 Южная Корея планировала закрыть рынки с собачьим мясом в период проведения Олимпиады, но не сделала этого. И хотя на Чунане не продается собачье мясо, его можно найти всего в 100 километрах от Пхенчхана на рынке Моран в Соннаме. Это крупнейший в стране рынок на открытом воздухе по торговле собачатиной Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images

11/12 Открытый с 1980 года и расположенный неподалеку от Олимпийского парка Чунан считается одним из крупнейших рынков региона и привлекает как местных жителей, так и туристов. Путешественников привлекает возможность посмотреть на неприукрашенный быт корейцев Фото: Felipe Dana / AP