Снова в деле: как сейчас выглядит самая яркая футбольная болельщица

Хорватская модель Ивана Кнолль вновь оказалась в центре внимания спортивных журналистов. Два года назад красотка стала неофициальным символом ЧМ-2022 в Катаре. Сейчас болельщица прибыла на Евро-2024 в Германию, чтобы в очередной раз поддержать команду своей страны.

Правда первый матч для хорватских футболистов окончился неудачно. Они разгромно проиграли сборной Испании и во втором тайме не сумели реализовать пенальти — удар Бруно Петковича потащил вратарь Унаи Симон.

Несмотря на обидное поражение, Кнолль уже опубликовала первые яркие снимки со стадиона, где традиционно блистала в соблазнительном «шашечном» наряде.

И пусть после сногсшибательного триумфа Иваны на ЧМ-2022 прошло два года, девушка все также притягивает внимание миллионов поклонников футбола.

Как сейчас выглядит самая яркая болельщица в мире — в галерее «Рамблера».