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Оружие массового поражения
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Оружие массового поражения 

Чемпионат.com 28 декабря 2017
Осторожно! Внутри оружие массового поражения — все самые красивые российские спортсменки 2017 года в подборке интернет-портала Чемпионат.com.
1/12  Российская гимнастика славится своими неземными красотками, и не упомянуть олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро Веру Бирюкову просто невозможно! Весной 2017-го обладательница самого удивительного взгляда в отечественном спорте отметила 19-летие. Хочется верить, что Веру в будущем ждёт немало грандиозных побед, причём не только в спорте
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2/12  В России выросло целое поколение талантливых фигуристок, готовых сметать своих соперниц на международных соревнованиях самого высокого уровня. Секс-символ российского фигурного катания Анна Погорилая – одна из них. В начале года она стала вице-чемпионкой Европы, уступив только Медведевой, но в новом сезоне из-за травмы пока не может выйти на прежний уровень
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3/12  В начале 2017-го королева российской художественной гимнастики Яна Кудрявцева объявила, что завершает свою спортивную карьеру. Но тренер сборной Ирина Винер-Усманова допустила, что вице-чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро ещё может вернуться в большой спорт
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4/12  В марте 2017-го женская сборная России по кёрлингу добилась головокружительного успеха – впервые добралась до финала чемпионата мира. Скипом команды, как и всегда, была непревзойдённая Анна Сидорова, ради которой наверняка многие кёрлинг и смотрят!
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5/12  Сёстры-близняшки Арина и Дина Аверины в 2017 году покорили мир художественной гимнастики, завоевав почти все золотые и серебряные награды чемпионатов мира и Европы. Поклонникам под двойным натиском просто не устоять!
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6/12  В мае свой день рождения отметила спортсменка, красота которой сломила даже американца. Конечно, речь идёт о сноубордистке Алёне Заварзиной, покорившей сердце Вика Уайлда. Сама Алёна в 2017-м времени даром не теряла – завоевала бронзовую медаль чемпионата мира и начала целенаправленную подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее
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7/12  Синхронистка Александра Пацкевич, как и всегда, привлекала к себе пристальное внимание. Пика оно достигло в июле, во время чемпионата мира по водным видам спорта, где вся команда синхронисток вновь была непобедимой, а Александра взяла две золотые награды в дуэтах
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8/12  Наконец-то красотка Дарья Клишина к своим первым местам в хит-парадах самых красивых легкоатлеток мира добавила и спортивное достижение! С 2014 года Дарья не могла добраться до медали на высшем международном уровне, но не сдавалась и добилась своего. Серебряная медаль чемпионата мира в Лондоне – достойная награда для известной всему миру красотки
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9/12  Думаете, мы забыли про королеву российской художественной гимнастики Маргариту Мамун? Ни в коем случае! В сентябре одна из самых завидных невест страны, олимпийская чемпионка и просто красавица вышла замуж за пловца Александра Сухорукова. Но в семейном быте Маргарита не растворилась: она снимается для модных журналов и даже рекламирует нижнее бельё
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10/12  Осень получилась крайне непростой для российской скелетонистки Ольги Потылицыной – её под общую гребёнку пожизненно отстранили от Олимпиад. Конкурентки ликуют, а вот болельщики-мужчины из разных стран опечалены. Тысячи людей по всему миру с удовольствием следили за выступлениями девушки, которую называли секс-символом женского скелетона
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11/12  Обворожительная Виктория Синицина в паре с Никитой Кацалаповым здорово начала сезон-2017/18, выиграв медаль на Гран-при Америки. Но когда пришло время подтверждать свою силу на чемпионате страны, партнёр неожиданно получил травму. Вероятнее всего, Викторию на международных стартах мы не увидим, и это хороший повод полюбоваться прямо сейчас
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12/12  Лучшей спортсменкой года по версии Всероссийской федерации плавания, как и ожидалось, стала лидер сборной России Юлия Ефимова. В первом сезоне нового олимпийского цикла она и не думала брать паузу. Напротив – прекрасно подготовилась к чемпионату мира в Будапеште и завоевала там четыре медали, включая одно золото – на любимых 200 метрах брассом
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Спорт — это не всегда очки и секунды. Зачастую спорт — это женская грация и красота, потрясающие взгляды и волнующие изгибы. И что может быть лучше в преддверии новогодних праздников, чем составить календарь самых красивых российских спортсменок 2017 года? Но осторожнее — от столь прекрасных девушек можно легко потерять рассудок!
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