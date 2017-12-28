Оружие массового поражения 

1/12 Российская гимнастика славится своими неземными красотками, и не упомянуть олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро Веру Бирюкову просто невозможно! Весной 2017-го обладательница самого удивительного взгляда в отечественном спорте отметила 19-летие. Хочется верить, что Веру в будущем ждёт немало грандиозных побед, причём не только в спорте Фото: instagram.com/biryukova98_official

2/12 В России выросло целое поколение талантливых фигуристок, готовых сметать своих соперниц на международных соревнованиях самого высокого уровня. Секс-символ российского фигурного катания Анна Погорилая – одна из них. В начале года она стала вице-чемпионкой Европы, уступив только Медведевой, но в новом сезоне из-за травмы пока не может выйти на прежний уровень Фото: instagram.com/annapogorilaya

3/12 В начале 2017-го королева российской художественной гимнастики Яна Кудрявцева объявила, что завершает свою спортивную карьеру. Но тренер сборной Ирина Винер-Усманова допустила, что вице-чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро ещё может вернуться в большой спорт Фото: instagram.com/kudryavtseva_y

4/12 В марте 2017-го женская сборная России по кёрлингу добилась головокружительного успеха – впервые добралась до финала чемпионата мира. Скипом команды, как и всегда, была непревзойдённая Анна Сидорова, ради которой наверняка многие кёрлинг и смотрят! Фото: instagram.com/curlme_anna

5/12 Сёстры-близняшки Арина и Дина Аверины в 2017 году покорили мир художественной гимнастики, завоевав почти все золотые и серебряные награды чемпионатов мира и Европы. Поклонникам под двойным натиском просто не устоять! Фото: instagram.com/arishadina1998

6/12 В мае свой день рождения отметила спортсменка, красота которой сломила даже американца. Конечно, речь идёт о сноубордистке Алёне Заварзиной, покорившей сердце Вика Уайлда. Сама Алёна в 2017-м времени даром не теряла – завоевала бронзовую медаль чемпионата мира и начала целенаправленную подготовку к Олимпийским играм в Южной Корее Фото: instagram.com/superzina

7/12 Синхронистка Александра Пацкевич, как и всегда, привлекала к себе пристальное внимание. Пика оно достигло в июле, во время чемпионата мира по водным видам спорта, где вся команда синхронисток вновь была непобедимой, а Александра взяла две золотые награды в дуэтах Фото: instagram.com/sashapatskevich

8/12 Наконец-то красотка Дарья Клишина к своим первым местам в хит-парадах самых красивых легкоатлеток мира добавила и спортивное достижение! С 2014 года Дарья не могла добраться до медали на высшем международном уровне, но не сдавалась и добилась своего. Серебряная медаль чемпионата мира в Лондоне – достойная награда для известной всему миру красотки Фото: nstagram.com/dariaklishina

9/12 Думаете, мы забыли про королеву российской художественной гимнастики Маргариту Мамун? Ни в коем случае! В сентябре одна из самых завидных невест страны, олимпийская чемпионка и просто красавица вышла замуж за пловца Александра Сухорукова. Но в семейном быте Маргарита не растворилась: она снимается для модных журналов и даже рекламирует нижнее бельё Фото: instagram.com/ritamamun

10/12 Осень получилась крайне непростой для российской скелетонистки Ольги Потылицыной – её под общую гребёнку пожизненно отстранили от Олимпиад. Конкурентки ликуют, а вот болельщики-мужчины из разных стран опечалены. Тысячи людей по всему миру с удовольствием следили за выступлениями девушки, которую называли секс-символом женского скелетона Фото: instagram.com/pooti17

11/12 Обворожительная Виктория Синицина в паре с Никитой Кацалаповым здорово начала сезон-2017/18, выиграв медаль на Гран-при Америки. Но когда пришло время подтверждать свою силу на чемпионате страны, партнёр неожиданно получил травму. Вероятнее всего, Викторию на международных стартах мы не увидим, и это хороший повод полюбоваться прямо сейчас Фото: instagram.com/victoria_sinitsina