Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спортсменка накачала 66 сантиметровые бедра 

Рамблер 21 мая 2019
Американка испанского происхождения, Наташа Энциноза, борясь с лишним весом накачала себе 66 сантиметровые бедра. Как сообщает модель, такие размеры пользуются чрезвычайной популярностью у сильного пола.
«Мужчины просят раздавить их головы моими бедрами» — рассказала Энциноза в интервью Dailymail.
Спортсменка проводит в тренажерном зале более 2 часов в день, пять дней в неделю, чтобы держать себя в форме.
Девушка начала заниматься в 14 лет, после того как ее бойфренд назвал Наташу толстой. Энциноза стала супер популярной когда, кто-то из фанатов заметил, что она похожа на персонажа компьютерной игры Street Fighter — Chun Li.
И все же некоторые фанаты считают ее бедра слишком большими. Сама Энциноза считает свою фигуру более привлекательной для мужчин. О своей первой любви, кто подтолкнул ее заняться спортом, девушка больше не вспоминает.
Легкая атлетика , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карреру потянуло в Россию
Бокс будет представлен на Олимпиаде в Токио
Адриано подарил русской возлюбленной иномарку
Задержаны полсотни фанатов «Локомотива»
Марадона задержан в Аргентине
Видео
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Сломавший ноги пауэрлифтер не сможет вернуться в спорт
Летние виды спорта
16:37
Жена Мамаева спасет жертв «Доктора смерти»
Футбол
Авербух рассказал об отношениях с Медведевой
Фигурное катание
От золота Игр к алкоголизму: трагедия Оксаны Баюл
Фигурное катание
Профнепригоден. Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футбол
Против Загитовой возбудили дело
Фигурное катание
Емельяненко прервал молчание после ареста
MMA
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по голове
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение