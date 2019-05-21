Спортсменка накачала 66 сантиметровые бедра

Американка испанского происхождения, Наташа Энциноза, борясь с лишним весом накачала себе 66 сантиметровые бедра. Как сообщает модель, такие размеры пользуются чрезвычайной популярностью у сильного пола.

«Мужчины просят раздавить их головы моими бедрами» — рассказала Энциноза в интервью Dailymail.

Спортсменка проводит в тренажерном зале более 2 часов в день, пять дней в неделю, чтобы держать себя в форме.

Девушка начала заниматься в 14 лет, после того как ее бойфренд назвал Наташу толстой. Энциноза стала супер популярной когда, кто-то из фанатов заметил, что она похожа на персонажа компьютерной игры Street Fighter — Chun Li.

И все же некоторые фанаты считают ее бедра слишком большими. Сама Энциноза считает свою фигуру более привлекательной для мужчин. О своей первой любви, кто подтолкнул ее заняться спортом, девушка больше не вспоминает.