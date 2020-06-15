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Ультрамарафон убил молодую спортсменку 

Александр Котлеткин 8 часов назад
Украинская бегунья Екатерина Катющева пропала во время ультрамарафона в Одесской области. Как сообщают украинские СМИ, спортсменка получила тепловой удар и отстала от группы.
Восемь часов Катющеву пытались найти участники марафона, волонтеры, сотрудники полиции, прокуратуры, кинологи и спецназовцы с приборами ночного видения. Спасателям удалось обнаружить бегунью лишь ночью, недалеко от водоема. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом пострадала от переохлаждения. Катюшеву доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Она умерла от инсульта.
Видео дня. «Формула-1» вместо России может состояться в Португалии
Легкая атлетика , Фото , Генпрокуратура РФ
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