Ультрамарафон убил молодую спортсменку 

Украинская бегунья Екатерина Катющева пропала во время ультрамарафона в Одесской области. Как сообщают украинские СМИ, спортсменка получила тепловой удар и отстала от группы.
Восемь часов Катющеву пытались найти участники марафона, волонтеры, сотрудники полиции, прокуратуры, кинологи и спецназовцы с приборами ночного видения. Спасателям удалось обнаружить бегунью лишь ночью, недалеко от водоема. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом пострадала от переохлаждения. Катюшеву доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Она умерла от инсульта.