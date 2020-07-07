Горячая внучка чемпионки СССР 

Наталия Гарсия Тимофеева — пятикратная чемпионка Испании по художественной гимнастике во всех категориях.

Вторая фамилия Наталии — Тимофеева. Её бабушка Наталья была чемпионкой СССР по гимнастике. Девушка пришла в спорт в возрасте 6 лет. Её мама Лейла также была гимнасткой и не хотела, чтобы дочь пошла по её стопам, потому что знала, насколько это тяжело. Однако отговорить дочку не смогла.

В 2017 году Наталия перенесла серьезную операцию на бедре, но благодаря упорным тренировкам смогла вернуться в строй. Девушка мечтает попасть на Олимпиаду в Токио, которая, из-за пандемии Covid-19, пройдет теперь в 2021 году.

В свободное от спорта время красотка ведет страницу в Instagram и подрабатывает моделью. За ее жизнью следят более 100 тысяч поклонников.