«Тренеры заставляли меня раздеваться» 

Участница Олимпиады-2000 и чемпионка Игр Британского Содружества-1998 Лиза Мейсон подвергалась постоянным унижениям со стороны тренеров.

«Когда я еще была маленькой, они заставляли меня раздеваться и ходить перед другими спортсменками в одном нижнем белье. Чтобы все видели, какая я толстая. Это они так меня мотивировали», — поделилась девушка с журналистами.

Мейсон также вспомнила, что ее заставляли работать на брусьях, до тех пор, пока из рук не шла кровь.

«Мои тренировки были похожи на пытки, особенно в периоды травм. Мне кололи обезболивающее и гнали обратно в зал. Однажды пришлось выйти на помост со стрессовым переломом ноги. Тренеры подкладывали под снаряды коврик с острым ворсом, если я прекращала заниматься».

По словам Мейсон, через издевательства проходят все девушки, а тренеры запугивают молодых спортсменок, угрожая выгнать из команды.