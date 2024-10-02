Самая красивая автогонщица: фотогалерея Линдси Брюэр

Американка Линдси Брюэр может похвастаться не только обворожительной улыбкой, но и редким умением водить автомобиль на высоких скоростях. Сейчас 26-летняя спортсменка наравне с мужчинами выступает в автогонках Indy NXT.

Любовь к машинам Линдси привил отец, который постоянно пропадал в гараже. Но спортивный путь дочери начался благодаря случайности. В 11 лет, на праздновании дня рождения друга в картинг-центре, она впервые села за руль и сумела обойти на трассе почти всех сверстников. Новое увлечение Брюэр быстро переросло в любовь к профессиональным автогонкам.

В 2021-м она вместе с командой Formula 4 Skip Barber Racing School Team заняла 14-е место из 23 в общем зачете TC America Series. К слову, среди всех автогонщиков Линдси была единственной девушкой. В 2022 году Брюэр попробовала себя в Indy Pro 2000 Championship, который считается американским аналогом «Формулы-3». Затем перешла в Indy NXT, где и выступает до сих пор. В текущем сезоне спортсменка занимает 19-е место из 23 после четырех гонок.

Настоящая слава к Линдси пришла в интернете. Пользователи сети не смогли пройти мимо обворожительной блондинки, которая увлекается быстрыми автомобилями. Так, на страницу девушки в соцсетях подписаны почти 3 миллиона поклонников. Она часто снимается для журналов и участвует в модных показах, а мировая пресса называет ее самой красивой автогонщицей в мире.

Кадры смелой красотки — в галерее «Рамблера».