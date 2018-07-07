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Выступающий в РФ баскетболист погиб в перестрелке
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Выступающий в РФ баскетболист погиб в перестрелке 

Рамблер 7 июля 2018
Погиб американский баскетболист Тайлер Ханикатт
1/9  Американский баскетболист Тайлер Ханикатт погиб за неделю до своего 28-летия при странных обстоятельствах.
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2/9  Форвард подмосковных «Химок» в сезонах 2015/16 и 2017/18, погиб в перестрелке с полицией в штате Калифорния, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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3/9  Ранее мать баскетболиста обратилась в полицию с жалобой на странное поведение сына.
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4/9  Прибывшие на место полицейские в дом попасть не смогли - по ним был открыт огонь.
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5/9  Они начали стрелять в ответ.
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В итоге спортсмен был обнаружен мертвым.
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