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«Терпел до последнего» 

Рамблер 37 минут назад
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя. У боксера не выдержало сердце.
Максим получил тяжелую травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе.
В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа, сообщает ТАСС.
Максиму Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение — от Матиаса.
Он был серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.
«Максим с сумасшедшими волевыми качествами. Думаю, он терпел до последнего, боксируя. Всегда боксировал с соперниками, которые по рейтингу и по количеству боев стояли выше его», — сказал после боя экс-тренер Дадашева Руслан Дотдаев изданию Чемпионат.com.
Двукратный чемпион Олимпийских игр, украинский боксер Василий Ломаченко написал у себя в Instagram: «Большая потеря для семьи и близких! Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва!»
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Бокс , Фото , Василий Ломаченко , Чемпионат.com , ИТАР-ТАСС
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